"مكعب روبيك" يخلق تنافسا بمدينة الدار البيضاء‎

هسبريس من الرباط

نظمت جمعية أنوال للبيئة والتنمية المستدامة بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف الجمعية الدولية للمكعب، النسخة الثالثة من مسابقة "مكعب روبيك"، أو "المكعب السحري".

وأشار بلاغ إلى أنه "خلال هذه المسابقة انكب 35 متباريا من جميع أنحاء المغرب، ومن فرنسا، وبلدان إفريقية، على حل أنواع مختلفة من المكعبات في أفضل توقيت: 2*2 و3*3 و4*4 والهرم و3*3 بيد واحدة و3*3، بعيون مغمضة".

وأضاف البلاغ ذاته أن "سفيان لخليفي، المندوب الوطني لدى الجمعية الدولية للمكعب، سهر على السير العادي للمسابقة والالتزام بقوانينها، موثقا التوقيت المسجل لكل متسابق بصفة آنية ورسمية"، وزاد أن "المسابقة جمعت متفوقين في حل المكعب من جميع الأعمار، غالبيتهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و30 عامًا".

ومن أبرز الأبطال المغاربة الذين برزت أسماؤهم في هذه الدورة، يضيف البلاغ، "نذكر على سبيل المثال لا الحصر محمد الخطري، بطل الدورة بامتياز، وأيوب العطواني ومهدي جعفور وعمر وادوحة ودوبلال أنس وغيرهم".

وأورد المصدر ذاته أن "الأبطال تمكنوا بفضل عزيمتهم من تحطيم عدة أرقام قياسية وطنية، ما أعطى نكهة خاصة للمسابقة جعلت الكل يتوق إلى المزيد من التشجيع لتوسيع قاعدة المهتمين بهذه اللعبة التي تتطلب المهارة والتركيز، وتجلب الكثير من المتعة والسرور".

يشار إلى أن كريستيان لاكل تمكن من تحطيم عدة أرقام قياسية، خاصة ببلده توغو.