غاريدو يجهز حقيبته للرحيل عن الرجاء البيضاوي

أوعنا بلعيد

أضاف خوان كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء الرياضي لكرة القدم، الكثير من الغموض حول مستقبله الكروي رفقة النسور الخضر حين قال إنه يجهل ما ستؤول إليه الأوضاع عندما سينتهي عقده شهر يونيو المقبل، فاتحا بذلك الطريق أمام عودته إلى إسبانيا من أجل خوض تجربة جديدة.

وقالت صحيفة "ماركا" إن خوان كارلوس غاريدو تحدث إلى إذاعة "a diario" الإسبانية وقال إنه يجهل حتى الآن مصيره رفقة الرجاء الرياضي عندما سينتهي عقده شهر يونيو المقبل، فاتحا المجال للعودة إلى إسبانيا لخوض تجربة احترافية جديدة.

وأضاف غاريدو في الحوار ذاته، متحدثا حول مستقبله مع الأخضر، أنه "يجب على المدربين دائما تجهيز الحقيبة لأن مستقبلهم غير مضمون، بالنسبة إلي ينتهي عقدي في يونيو، ولا أعرف ماذا سيحدث حينها، لدي رغبة في العودة للتدريب في إسبانيا، بالطبع سنرى ماذا سيحدث في الأشهر المقبلة ".

وعن تتويجه بلقب كأس "الكاف" رفقة الرجاء، إضافة إلى الأهلي المصري، قال: "التتويج الثاني صعب مقارنة مع الأول، الفوز دائما جميل وشيء خاص، وكلا التتويجين معقدان في الوقت نفسه، والفوز في منافسة إفريقية يتطلب الكثير من الجهد والتضحيات على مدار العام".

وأوضح المدرب ذاته أن مفتاح التتويج باللقب يعود إلى الفوز الكبير الذي حققه في لقاء الذهاب بمدينة الدار البيضاء، وقال: "كان مفتاح التتويج باللقب خلال المباراة الأولى بين جماهيرنا التي حققنا فيها الانتصار بثلاثة أهداف نظيفة، لعبنا بشكل جيد للغاية، وسجلنا هدفا في مباراة الإياب وهذا جعلنا نشعر بالراحة، وعندما وصلت النتيجة 3/1 كان علينا القتال بشراسة من جديد وعدم الاستسلام لأننا وقعنا في مشكلة".

وحول تجربته بالقارة الإفريقية مقارنة مع تجربته بأوروبا، أورد غاريدو أن "كرة القدم الإفريقية بقدر ما يتعلق الأمر بحياة وتجربة المدرب، فإنه يشبه إلى حد كبير ما يحدث في إسبانيا، ومن الناحية المنطقية توجد بنيات تحتية أفضل في أوروبا، لكن الأمور متشابهة للغاية".