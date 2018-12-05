مصر: المغرب طلب استضافة نهائيات كأس إفريقيا

هسبريس ـ مُتابعة

أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس لجنة الحكام ، أن مصر قادرة علي تنظيم بطولة كأس إفريقيا للأمم 2019 بعد إعلان سحب حق استضافتها من الكاميرون.

وأضاف عبد الفتاح، ضمن تصريح صحافي، أن "المغرب دولة عربية شقيقة وسبق لها التقدم بطلب الاستضافة، لذا فإننا ندعمها"، وفق تعبيره.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر، يوم الجمعة الماضي، سحب استضافة النهائيات من الكاميرون بداعي عدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات البطولة.