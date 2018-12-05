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الرئيسية | رياضة | مصر: المغرب طلب استضافة نهائيات كأس إفريقيا

مصر: المغرب طلب استضافة نهائيات كأس إفريقيا

مصر: المغرب طلب استضافة نهائيات كأس إفريقيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:40

أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس لجنة الحكام ، أن مصر قادرة علي تنظيم بطولة كأس إفريقيا للأمم 2019 بعد إعلان سحب حق استضافتها من الكاميرون.

وأضاف عبد الفتاح، ضمن تصريح صحافي، أن "المغرب دولة عربية شقيقة وسبق لها التقدم بطلب الاستضافة، لذا فإننا ندعمها"، وفق تعبيره.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر، يوم الجمعة الماضي، سحب استضافة النهائيات من الكاميرون بداعي عدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات البطولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كمال الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:53
ونعم الاخوة، الاخوة المصريين دائما لا يبخلون عن مساندة المغرب في مجالات مختلفة، تحية احترام لهم.
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24
2 - مياوم الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 20:57
قبل التفكير حتى التفكير في تنظيم كاس افريقيا او كاس العالم علينا ان نسترد سبتة ومليلية الى حضيرة الوطن و ان نطور جيوشنا التي هي من اضعف جيوش العالم وعلينا ان نقلل من استهلاك الكحول التي نستهلكها اكثر من الحليب و ان نضع حدا لعشرين الف عاهرة التي شوهت مدينة مراكش وعلينا تطوير جامعاتنا التي لا يوجد من بينها اي جامعة في لائحة افظل عشرين جامعة في العالم وعلى المسؤولين الكف عن اختلاس تسعة وثلاثين مليار دولار سنويا من خزينة الدولة ثم بعدها نفكر في الكرة .
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-22
3 - حميد الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 21:18
سيغزونا الحراكة من كل افريقيا ان نظم المغرب كاس افريقيا
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-3
4 - انس الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 21:26
هذه هي مصر في الامس القريب كانو المغاربة والي الان يشتمون مصر بكل الطرق ومصر ترد عليهم بكل الود والحب ويقوله مصر تباعه لامريكا وتخون العرب واهي مصر رغم انف الرئيس الامريكي تصوت لمغرب وتعيد وتجدد التصويت مره اخره علي حسبها الي المغرب.. السوال هنا لمغاربة هل لديكم ارز كم تقوله عننا لكي مصر تبادر بالحب لكم ارجو من المغاربة الرجوع عن افكرهم وكرهم لمصر فمصر ستظل وتبقا داعمه لعرب حتا اخر يوم في عمرها وشعبها من وراها هذه سياسية مصر الخارجية ثابته منذ مائيات السنين ورجاء منكم عدم الشتائم لمصر واتمني النشر وشكرا
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