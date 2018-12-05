غيابات وازنة تربك "القمة" بين الوداد والجديدة‎

أوعنا بلعيد

سيحرم فريق الوداد الرياضي لكرة القدم من خدمات ثلاثة من أهم لاعبيه خلال المواجهة التي ستجمعه عشية الأربعاء بضيفه الدفاع الحسني الجديدي، برسم مؤجل الدورة السابعة من البطولة الوطنية الاحترافية.

وشهدت القائمة المستدعاة من قبل السنغالي موسى نداو، المدرب المؤقت لـ"الفريق الأحمر"، والتي ضمت 19 لاعبا، غياب كل من عبد اللطيف نوصير، واسماعيل الحداد، وزوهير المترجي، بسبب الإصابات التي ألمت بهم، وستحرمهم من خوض القمة المرتقبة أمام "الفريق الدكالي".

وأكد الوداد أن لاعبه زهير المترجي سيغيب عن الفريق بعد إصابته على مستوى الكتف خلال مباراة الأسبوع الماضي أمام فريق المغرب التطواني، وأضاف أنه بعد تشخيص إصابته بالفحص بالأشعة، يتابع مراحل الاستشفاء رفقة الطاقم الطبي المشرف على الفريق، الذي أكد أن الإصابة لا تدعو إلى القلق، وأن اللاعب سيكون جاهزا في الأيام القليلة القادمة.

من جانبه، سيحرم الفريق الجديدي من خدمات مدافعه مروان هدهودي، بعد حصوله على 4 إنذارات؛ كما سيتابع هوبير فيلود، مدرب الفريق، المباراة من المدرجات بحكم توقيفه لمباراتين إثر احتجاجات سابقة على حكم مقابلة الدفاع وسريع واد زم.

ورفضت الجامعة الملكية لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به الدفاع الجديدي بخصوص توقيف مدربه، لتكون مباراة الوداد آخر لقاء يتابعه من المدرجات، إذ سيعود لقيادة ناديه انطلاقا من المباراة المقبلة بعدما غاب عن المباراة التي جمعت الفريق الدكالي بنظيره المولودية الوجدية، برسم الجولة الـ 10 من البطولة الوطنية الاحترافية.

ويدخل "الفريق الأحمر" المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وستعطى انطلاقتها في تمام الساعة الخامسة، وعينه على تحقيق الانتصار بعدما تعادل بشق الأنفس خلال مباراته السابقة أمام المغرب التطواني؛ فيما يسعى فريق الدفاع الحسني الجديدي إلى تحقيق فوزه الخامس والارتقاء إلى صدارة الترتيب.

وعينت مديرية التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كلا من رضوان جيد، بمساعدة الرغداشي كمال والفاسي رشيد، لقيادة هذه القمة المؤجلة؛ فيما أسندت مهمة الحكم الرابع إلى حكام جلال.