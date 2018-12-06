حلبة العدو بمصمودة تستقطب تلاميذ جهة طنجة‎

هسبريس من وزان - صور (عبد المومن حاج علي)

أشرف فؤاد أرواضي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بتطوان، على إعطاء انطلاقة البطولة المدرسية الجهوية للعدو الريفي، المنظمة من طرف المكتب المديري للفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بالمديرية الإقليمية لوزان؛ وذلك وسط المدار الطبيعي المعروف بـ"مطار وزان".

الموعد الرياضي عرف حضور رئيس دائرة وزان ورئيس المجلس الجماعي لمصمودة، وممثل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ومدراء المؤسسات التعليمية المشاركة، وممثلين عن السلطة، بالإضافة إلى أساتذة مادة التربية البدنية، ومدراء إقليمين أو من ينوب عنهم.

وشاركت في هذه التظاهرة الرياضية 8 مديريات إقليمية لوزارة التربية الوطنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ64 تلميذا وتلميذة من مختلف الفئات، بما مجموعه 640 من المشاركين والمشاركات؛ في حين تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى عن كل فئة.

وقال أرواضي في تصريح لهسبريس إن "المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان اعتادت تنظيم هذه التظاهرة الرياضية الهامة في العدو الريفي، والتي تستقطب المئات من الشباب والشابات المتمدرسين"، مشيرا إلى "تفوق العديد من التلاميذ في تظاهرات وطنية ودولية مدرسية".

وشدد المسؤول ذاته على أن الموعد "يصبو إلى الرقي بالرياضة المدرسية وتخليق الحياة العامة ويشكل فرصة للارتقاء بالرياضة المدرسية وتجويد المواهب الناشئة التي تشكل مشتل ومستقبل الرياضة المغربية في جو يسوده التنافس الشريف والروح الرياضية"، وزاد: "الفائزون الممثلون لجميع الفئات العمرية سيتأهلون إلى البطولة الوطنية".

وكان لافتا التميز الذي بصمت عليه التلميذة فاطمة الزهراء اللهج، وهي من ضعاف البصر، عن مديرية تعليم العرئش، من خلال احتلالها المرتبة السادسة من أصل 80 مشاركة ضمن فئتها.