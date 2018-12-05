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الرئيسية | رياضة | الوداد "يصعق" الدفاع الجديدي بثلاثية نظيفة

الوداد "يصعق" الدفاع الجديدي بثلاثية نظيفة

الوداد "يصعق" الدفاع الجديدي بثلاثية نظيفة
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 19:27

حسم فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم،النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته، اليوم الأربعاء، بضيفه الدفاع الجديدي عن مؤجل الجولة السابعة من منافسات الدوري الاحترافي، لصالحه، بعد أن تغلب عليه بثلاثية نظيفة.

واتسمت دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى، بكثرة الأخطاء من جانب عناصر الفريقين، اضطر على إثرها الحكم رضوان جيد، لإطلاق صافرته والتدخل باستمرار، في الوقت الذي غابت محاولات التهديف من الجانبين بشكل كلي خلال الدقائق الـ15 الأولى.

وانتظرت الجماهير الحاضرة بمدرجات مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، إلى غاية الدقيقة 18 لمتابعة أول تهديد حقيقي من جانب الدفاع الجديدي، إذ منع القائم كرة من رجل بلال مكري، بعد انفراده بالحارس رضا التكناوتي، ليفوت بذلك إحراز أولى أهداف المباراة.

وتمكن المهاجم وليام جيبور، في حدود الدقيقة 27 من إحراز الهدف الأول للفريق البيضاوي، بعد هفوة دفاعية للفريق "الدكالي"، استغلها مهاجم الوداد لهز شباك الحارس محمد اليوسفي، لينهي أصحاب الأرض تفاصيل الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف.

وتبادل لاعبو الفريقين مناورات هجومية مسترسلة مع بداية مجريات الجولة الثانية للمواجهة، كانت الأخطر منها من جانب الوداد، بواسطة كل من محمد أوناجم ووليام جيبور، فيما لم يستطيع رفاق العميد أكردوم، تجاوز الخط الخلفي للفريق البيضاوي.

وأثمرت المناورات الهجومية للوداد مع بداية الشوط الثاني، تعزيز النتيجة بهدف ثان عن طريق اللاعب محمد أوناجم، في الدقيقة 59، فيما فوت عدنان الوردي، على رفاقه فرصة تقليص النتيجة في الدقيقة 74.

وحاول فريق الدفاع الجديدي إحراز هدفه الأول في المباراة، خلال الدقائق الـ15 الأخيرة، من خلال خلقه بعض التحركات الهجومية، غير أن لاعبيه وجدوا صعوبات كبيرة في تجاوز خط دفاع الوداد، قبل أن يضيف محمد أوناجم، الهدف الثالث للوداد في الوقت الضائع، لتنهي صافرة الحكم رضوان جيد، تفاصيل المباراة بفوز الوداد بثلاثية نظيفة.

ورفع الوداد الرياضي، رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 14 مناصفة مع فرق الدفاع الجديدي وحسنية أكادير ويوسفية برشيد، في المركز الثاني، مع مباراتين ناقصتين للفريق البيضاوي.

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