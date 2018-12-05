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كُتّاب وآراء
أنصار الجيش يحتجون أمام قيادة الدرك الملكي
تواصل شريحة مهمة من أنصار الجيش الملكي لكرة القدم الضغط على إدارة النادي من أجل إعادة "الزعيم" إلى مستواه المعهود وإلى سكة الانتصارات والإنجازات والألقاب المحلية والقارية، محملة المكتب المسير تبعات ما يعيشه النادي في الوقت الراهن بسبب "سوء التسيير".
وأقدم بعض مشجعي الفريق العسكري، صباح الأربعاء، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر القيادة العامة للدرك الملكي بمدينة الرباط، رفعوا خلالها شعارات يطالبون فيها بـ"إنقاذ الفريق من سوء التسيير الذي يتخبط فيه، ما دفعه إلى الاستمرار في حصد النتائج السلبية بداية الموسم الحالي".
ويرى المحتجون أن فريق الجيش الملكي يعاني من سوء التسيير، ما أثر سلبا على نتائجه التي جعلته يغيب عن منصات التتويج لسنوات طويلة؛ وهي الوضعية التي لا ترضي جماهير النادي ومحبيه والمتعاطفين معه، مضيفين أن إضعاف فريق بحجم الجيش يؤثر سلبا على الكرة الوطنية.
ورفع الغاضبون من نتائج الفريق السلبية لافتة عريضة كتب عليها: "الزعيم فقد الهوية، أين نحن من ربط المحاسبة بالمسؤولية؟"، مشيرين إلى أن الفريق يمر بأيام صعبة ولا يستطيع تحقيق وعوده وأهدافه الموسمية بسبب النتائج السلبية التي يحصدها، "والمتسبب فيها سوء تدبير شؤون النادي العريق".
ولم يسبق لأنصار الجيش الملكي أن نظموا وقفة احتجاجية أمام القيادة العامة للدرك الملكي، بعدما كانت مسيراتهم السابقة تكون في اتجاه المركز الرياضي للفريق بمنطقة المعمورة، وهو ما يحمل رسائل مهمة إلى الإدارة العسكرية.