"لاليغا" تصنف بصير أحد نجوم الدوري الإسباني

أوعنا بلعيد

باركت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليغا" للدولي المغربي ونجم الرجاء الرياضي السابق صلاح الدين بصير بلوغه يوم أمس الأربعاء عيد ميلاده السابع والأربعين.

وقال القائمون على إدارة الصفحات الرسمية لرابطة الدوري الإسباني على مواقع "السوشيال ميديا" إن صلاح الدين بصير، الذي يعتبر "أحد نجوم الكرة العربية التي بصمت على تاريخ حافل في "لاليغا"، يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ47". وتم إرفاق "التدوينة" بأيقونة تحمل راية المغرب.

وأضافت رابطة "الليغا": "صلاح الدين بصير، كل لحظة، دقيقة، ساعة، يوم وأسبوع وسنة، وأنت بألف خير"، مشيرة إلى أن النجم الرجاوي ومهاجم "الأسود" سابقا "لعب مع ديبورتيفو لاكورونيا لأربع سنوات من 1997 إلى 2001، ويُعْتَبَر أحد أهم النجوم الذين لعبوا في الدوري".