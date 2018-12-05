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الرئيسية | رياضة | حادثة سير تودي بحياة 5 مشجعين للدفاع الحسني بمدخل الجديدة

حادثة سير تودي بحياة 5 مشجعين للدفاع الحسني بمدخل الجديدة

حادثة سير تودي بحياة 5 مشجعين للدفاع الحسني بمدخل الجديدة
هسبورت - آمال لكعيدا*
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 23:50

لقي خمسة مشجعين لفريق الدفاع الحسني الجديدي مصرعهم فيما أصيب آخرون، في حادثة سير في مدخل مدينة الجديدة، عند عودته من الدار البيضاء، حيث واجه ناديهم، مساء اليوم، الوداد البيضاوي عن مؤجل الجولة السابعة من منافسات الدوري المغربي الاحترافي.

وأكد عبد اللطيف مقترض، في تصريح لـ"هسبورت"، أن الحادثة خلفت مقتل خمسة من أنصار الفريق، الذين كانوا في طريق العودة إلى الديار، بعد تنقلهم إلى الدار البيضاء لتشجيع "فارس دكالة" أمام الوداد البيضاوي.

وأضاف المتحدث نفسه، أنه والمسؤولين عن النادي، وفور علمهم بالحادث المؤسف، توجهوا مباشرة إلى مستشفى المدينة لتفقد حالة المصابين، مؤكدا أن النادي سيوفر كل ما يلزم لتلقيهم العلاجات في أفضل الظروف.

وقال المقترض أن مكونات الفريق توجد تحت وقع الصدمة جراء فقدان الأنصار الخمسة، مردفا "أتقدم، نيابة عن كل مكونات الفريق الجديدي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة لعائلات الضحايا".

وفي وقت سابق حسم فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته، اليوم الأربعاء، بضيفه الدفاع الجديدي عن مؤجل الجولة السابعة من منافسات الدوري الاحترافي، لصالحه، بعد أن تغلب عليه بثلاثية نظيفة.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - عبدو الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 23:56
الله اكبر ....إنا لله وإنا إليه راجعون. ....... رحمه الله برحمته الواسعة
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26
2 - ع-ع الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 23:59
انا لله وانا اليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت .الله ارحمهم وصبر حبابهم .مزيدا من الحذر .
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20
3 - ابن دكالة الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 23:59
مكان الحادث معروف بالحوادث يجب على السلطة وضع حواجز اسمنتية من اجل نقص السرعة .....وتقليص الحوادث والله يرحمهم في هدا اليوم والله يصبر عائلتهم
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15
4 - le marocain الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:00
إنا لله و إنا إليه راجعون
فاجعة كبيرة اللهم أسكنهم فسيح جناتك و أغفر لهم و تبثهم عند السؤال و ألهم ذويهم الصبر و السلوان
تعازينا لعائلات الموتى و لفريق الدفاع الجديدي و للكرة المغربية بصفة عامة
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5 - khaald الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:01
أتمنى من كل قلبي من الشباب المغربي أن يدع ديبلاصمون ديال الفرق. تحرقون قلوب أباكم بالمجان. حرام والله حرام. تعازينا الحارة لاهلهم وانا لله وانا اليه راجعون. ليست اول وآخر مرة
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40
6 - عبد المجيد مكناس الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:02
ان لله و ان اليه راجعون تغمدهم الله بواسع رحمته و اسكنهم فسيح جنانه و الهم ذويهم الصبر و السلوان و عجل بشفاء المصابين
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14
7 - ميمي الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:03
اللهم ارحمهم واغفر لهم ، يجب بل يتحتم على فريف الحسني الجديدي ان يقف دقيقة صمت في اولى مقابلاته القادمة ترحما على ارواج مشجعيهم الراحلين .
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8
8 - الجدبدة الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:04
ان لله وانا اليه راجعون...........
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9 - Ziryab الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:08
يبدو أن المسؤولين عن قطاع السير غير جادين في تطبيق قانون صارم للحد من هذه الهمجية و التصرف الأرعن الذي يعرض حياة الناس للخطر. في يوم واحد شاحنتان تتسبباب في حادثتي سير مميتة. لقد اتضح من اجتماع الوزارة مع أرباب النقل أن لا أحد يفكر في السلامة بعدما اتفقا الطرفان على زيادة الحمولة بنسبة 30 %. و هذا دليل واضح على انعدام روح المسؤولية و الإستخفاف بحياة المواطنين.
كل الحلول و القوانين لن تحل المشكل و ستبقى عبارة عن نصوص محفوظة في الرفوف و غير قابلة للتطبيق بسبب اللامسؤولية و اللامبالات سواء من طرف المسؤولين أو السائقين إضافة إلى استفحال الرشوة و انعدام الحس الحضاري لبعض السائقين.
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10 - لابد من انقضاء الأعمار الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:09
انا لله وانا اليه راجعون كل نفس دائقة الموت أينما كنتم يدرككم الموت ولو كانتم في بروج نشيدة الله مرحمهم وعف عنهم أجمعين وغفر لهم
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11 - عزوز الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:09
إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمة ألله على الجميع.
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12 - قيس عبد الاله الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:09
ان لله وأن إليه راجعون رحمهم الله واسكنهم فسيح جنانه والهم دويهم الصبر والسلوان وتعازينا إلى كل مكونات الجديدية والشفاء العاجل للمصابين وهذا قدر الله سبحانه وتعالى
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13 - Samya الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:11
احسن الله عزاء الضحايا.وانا لله وانا اليه راجعون."قتل كيف قدر" سبحان الله يخرج الانسان من بيته لا يدري اي يعود ام لا.كان الله في عون الأهالي.
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14 - abdelhamid hani الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:17
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم واجعلهم من أهل الجنة ويا رب صبر أهلهم
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15 - إنا لله وإنا إليه راجعون الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:18
نحن الجمهور الودادي ندعوا لعائلاتهم بالصبر و السلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمهم و يدخلهم فسيح جناته.
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16 - H MEN الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:22
اذا لم يتم سجن مجرمي الطرق فستستمر المجزرة,ادعو المواطنين لتصوير هؤلاء المجانين وفضحهم على يوتوب لعل حكامنا يتحركون
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17 - معلق الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:32
أليست نفس المكان الذي احتجت به مجموعة من المواطنين و وضعوا الحجارة في الشارع؟؟ ان كنت على حق . فلكم الله يا أهل الجديدة و للمسؤولين العقاب الشديد من الله و دم من ماتوا في رقابهم
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18 - سيمو التشارك الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:35
والله انه لخبر يدمي القلب و يعجز اللسان . ماذا عساني أقول، انا لله و انا اليه راجعون.
ربي يصبر اهلهم وذويهم و يرزقهم الصبر والسلوان و يتغمد الموتى برحمته و يفتح ليهم ابواب الجنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قدر الله و ماشاء فعل.
اوصيكم و نفسي بأخذ المزيد من الحيطة والحذر. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه.
اتقوا الله في انفسكم ووفي عباد الله يا اصحاب شركات النقل و قوموا بتجديد و صيانة و مراقبة اسطلوكم و شاحناتكم المهترئة الله يرحم الوالدين و كذلك رسالة إلى كل السائقين (الرموكات) كفى من السرعة و التهور و ردوا البال جزاكم الله بخير.
وسمحوا ليا اخوتي غدعلى هاذ المداخلة.
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19 - مواطنة الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:37
حسبنا الله ونعم الوكيل اشداهم لشي تشجيع الكورة هادوك يتألقوا ويربحوا شي يربح و يتألق وشي يتفلق الله يهدي هاذ الشباب كيحرقوا قلوب والديهم وخوتهم وعاءلاتهم ماتوا وضحاوا برلسهم وحتى للي ماتوا قبل منهم مشاوا ضحايا مازال عندهم الحق في الدنيا ..الله يرحمهم ويغفر ليهم ويصبر اهلهم ....
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20 - عبدالإله الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:49
إن لله وإنا إليه راجعون الله يرحمهم برحمته الواسعة وأسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان يارب
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