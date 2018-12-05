حادثة سير تودي بحياة 5 مشجعين للدفاع الحسني بمدخل الجديدة

هسبورت - آمال لكعيدا*

لقي خمسة مشجعين لفريق الدفاع الحسني الجديدي مصرعهم فيما أصيب آخرون، في حادثة سير في مدخل مدينة الجديدة، عند عودته من الدار البيضاء، حيث واجه ناديهم، مساء اليوم، الوداد البيضاوي عن مؤجل الجولة السابعة من منافسات الدوري المغربي الاحترافي.

وأكد عبد اللطيف مقترض، في تصريح لـ"هسبورت"، أن الحادثة خلفت مقتل خمسة من أنصار الفريق، الذين كانوا في طريق العودة إلى الديار، بعد تنقلهم إلى الدار البيضاء لتشجيع "فارس دكالة" أمام الوداد البيضاوي.

وأضاف المتحدث نفسه، أنه والمسؤولين عن النادي، وفور علمهم بالحادث المؤسف، توجهوا مباشرة إلى مستشفى المدينة لتفقد حالة المصابين، مؤكدا أن النادي سيوفر كل ما يلزم لتلقيهم العلاجات في أفضل الظروف.

وقال المقترض أن مكونات الفريق توجد تحت وقع الصدمة جراء فقدان الأنصار الخمسة، مردفا "أتقدم، نيابة عن كل مكونات الفريق الجديدي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة لعائلات الضحايا".

وفي وقت سابق حسم فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته، اليوم الأربعاء، بضيفه الدفاع الجديدي عن مؤجل الجولة السابعة من منافسات الدوري الاحترافي، لصالحه، بعد أن تغلب عليه بثلاثية نظيفة.

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