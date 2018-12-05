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كُتّاب وآراء
حادثة سير تودي بحياة 5 مشجعين للدفاع الحسني بمدخل الجديدة
لقي خمسة مشجعين لفريق الدفاع الحسني الجديدي مصرعهم فيما أصيب آخرون، في حادثة سير في مدخل مدينة الجديدة، عند عودته من الدار البيضاء، حيث واجه ناديهم، مساء اليوم، الوداد البيضاوي عن مؤجل الجولة السابعة من منافسات الدوري المغربي الاحترافي.
وأكد عبد اللطيف مقترض، في تصريح لـ"هسبورت"، أن الحادثة خلفت مقتل خمسة من أنصار الفريق، الذين كانوا في طريق العودة إلى الديار، بعد تنقلهم إلى الدار البيضاء لتشجيع "فارس دكالة" أمام الوداد البيضاوي.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه والمسؤولين عن النادي، وفور علمهم بالحادث المؤسف، توجهوا مباشرة إلى مستشفى المدينة لتفقد حالة المصابين، مؤكدا أن النادي سيوفر كل ما يلزم لتلقيهم العلاجات في أفضل الظروف.
وقال المقترض أن مكونات الفريق توجد تحت وقع الصدمة جراء فقدان الأنصار الخمسة، مردفا "أتقدم، نيابة عن كل مكونات الفريق الجديدي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة لعائلات الضحايا".
وفي وقت سابق حسم فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته، اليوم الأربعاء، بضيفه الدفاع الجديدي عن مؤجل الجولة السابعة من منافسات الدوري الاحترافي، لصالحه، بعد أن تغلب عليه بثلاثية نظيفة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
فاجعة كبيرة اللهم أسكنهم فسيح جناتك و أغفر لهم و تبثهم عند السؤال و ألهم ذويهم الصبر و السلوان
تعازينا لعائلات الموتى و لفريق الدفاع الجديدي و للكرة المغربية بصفة عامة
كل الحلول و القوانين لن تحل المشكل و ستبقى عبارة عن نصوص محفوظة في الرفوف و غير قابلة للتطبيق بسبب اللامسؤولية و اللامبالات سواء من طرف المسؤولين أو السائقين إضافة إلى استفحال الرشوة و انعدام الحس الحضاري لبعض السائقين.
ربي يصبر اهلهم وذويهم و يرزقهم الصبر والسلوان و يتغمد الموتى برحمته و يفتح ليهم ابواب الجنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قدر الله و ماشاء فعل.
اوصيكم و نفسي بأخذ المزيد من الحيطة والحذر. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه.
اتقوا الله في انفسكم ووفي عباد الله يا اصحاب شركات النقل و قوموا بتجديد و صيانة و مراقبة اسطلوكم و شاحناتكم المهترئة الله يرحم الوالدين و كذلك رسالة إلى كل السائقين (الرموكات) كفى من السرعة و التهور و ردوا البال جزاكم الله بخير.
وسمحوا ليا اخوتي غدعلى هاذ المداخلة.