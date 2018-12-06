أزارو يساعد الأهلي على استقدام بنحليب من الرجاء

أوعنا بلعيد

يبدو أن محمود بنحليب، مهاجم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، لن يطول مقامه بالدوري المغربي الاحترافي وسيخرج لخوض تجربة احترافية جديدة، بعد أن أشارت تقارير إخبارية إلى وساطة يقوم بها الدولي المغربي وليد أزارو من أجل مساعدة ناديه الأهلي المصري على إتمام صفقة مهاجم النسور الخضر المثير للجدل والمتوج بجائزة هداف مسابقة "الكاف" برصيد 12 هدفا.

وقال موقع "Starafrica" إن مصادر داخل إدارة الأهلي المصري أكدت اتصال وليد أزارو بمواطنه محمود بنحليب، مهاجم الرجاء الرياضي، من أجل الحصول على رأيه في إمكانية الانتقال إلى فريق مصري لخوض تجربة أخرى. وأضاف أن بنحليب أكد أنه في حال انتقاله إلى مصر فسيختار بكل تأكيد الأهلي؛ لأنه الفريق الأكثر تتويجا محليا وقاريا، والذي يرغب في الانتقال إلى صفوفه من أجل خوض تجربة احترافية جديدة.

وكان اللاعب الرجاوي قد أثار جدلا واسعا بعد إدلائه بتصريحات صحافية، عقب وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، عائدا من كينشاسا الكونغولية رفقة بعثة ناديه المتوج بلقب كأس "الكاف" على حساب فيتا كلوب، يشير من خلالها إلى أن نهايته مع الرجاء قد حان وقتها.

وعاد بعدها بنحليب للاعتذار عن تصريحاته بسبب الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها من قبل جماهير الرجاء التي لم تستسغ طريقة حديثه ووقت إدلائه بالتصريح، موضحا أنه لم يكن يرغب في استفزاز جماهير الرجاء وبأن تعقيبه جاء بسبب استفزاز أحد الصحافيين له معلنا بقاءه مع الفريق في الوقت الحالي.