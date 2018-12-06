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الرئيسية | رياضة | أزارو يساعد الأهلي على استقدام بنحليب من الرجاء

أزارو يساعد الأهلي على استقدام بنحليب من الرجاء

أزارو يساعد الأهلي على استقدام بنحليب من الرجاء
أوعنا بلعيد
الخميس 06 دجنبر 2018 - 11:20

يبدو أن محمود بنحليب، مهاجم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، لن يطول مقامه بالدوري المغربي الاحترافي وسيخرج لخوض تجربة احترافية جديدة، بعد أن أشارت تقارير إخبارية إلى وساطة يقوم بها الدولي المغربي وليد أزارو من أجل مساعدة ناديه الأهلي المصري على إتمام صفقة مهاجم النسور الخضر المثير للجدل والمتوج بجائزة هداف مسابقة "الكاف" برصيد 12 هدفا.

وقال موقع "Starafrica" إن مصادر داخل إدارة الأهلي المصري أكدت اتصال وليد أزارو بمواطنه محمود بنحليب، مهاجم الرجاء الرياضي، من أجل الحصول على رأيه في إمكانية الانتقال إلى فريق مصري لخوض تجربة أخرى. وأضاف أن بنحليب أكد أنه في حال انتقاله إلى مصر فسيختار بكل تأكيد الأهلي؛ لأنه الفريق الأكثر تتويجا محليا وقاريا، والذي يرغب في الانتقال إلى صفوفه من أجل خوض تجربة احترافية جديدة.

وكان اللاعب الرجاوي قد أثار جدلا واسعا بعد إدلائه بتصريحات صحافية، عقب وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، عائدا من كينشاسا الكونغولية رفقة بعثة ناديه المتوج بلقب كأس "الكاف" على حساب فيتا كلوب، يشير من خلالها إلى أن نهايته مع الرجاء قد حان وقتها.

وعاد بعدها بنحليب للاعتذار عن تصريحاته بسبب الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها من قبل جماهير الرجاء التي لم تستسغ طريقة حديثه ووقت إدلائه بالتصريح، موضحا أنه لم يكن يرغب في استفزاز جماهير الرجاء وبأن تعقيبه جاء بسبب استفزاز أحد الصحافيين له معلنا بقاءه مع الفريق في الوقت الحالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - كريمو الخميس 06 دجنبر 2018 - 11:39
يجب على الأندية المغربية ان تبذل كل ما بوسعهاا للحفاظ على نجومها اذا اردنا لعب دور على الساحة الافريقية، كلما فاز ناد مغربي بلقب ما الا وتأتي أندية وتشتري لاعبيه، الاهلي فريق كبير وغني ولكن على الفرق المغربية ان توفر كل ما يحتاجه الإعبين ليفضلوا البقاء.
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27
2 - Mostafa الخميس 06 دجنبر 2018 - 11:49
مشاكل الكرة المغربية هو استنزاف الطاقات البشرية حيث يهاجر أ
لمع اللاعبون بعد كل إنجاز ونعود إلى الصفر.
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15
3 - سعيد الالفة الخميس 06 دجنبر 2018 - 11:53
..هو غير مثير للجدل !!؟
راه مثير للتقزز..مثير للشفقة ( ما مسكولش مسكين )..مثير للفقصة ( باغي يماركي بوحدو..باغي يبان بوحدو )..مثير للانتباه ( بكويبة ديال المراهقين و تشويكة "......." هادوك..ايه هما هادوك.
وااسي وليد ازارو ..ادخل سوق راسك . اش داك تتوسط ف هاد البيعة و شرية ؟..رد بالك را الضامن بشكارتو...زايدون انت خاصهم غير منين ايدوزو ليك المصريين اوو بديتي تقلب على جوا منجل ؟..
ماخطا..ماخطا ايلا بغيتي تجيب ليهم واحد يعني شبه افاصانطر (avant centre) باش يعمر بلاصتك باش يخلليوك تمشي من عندهم..!! يا لعفيريت.
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