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الرئيسية | رياضة | الممثل الإسباني أرسي يهنئ الرجاء باللقب الإفريقي

الممثل الإسباني أرسي يهنئ الرجاء باللقب الإفريقي

الممثل الإسباني أرسي يهنئ الرجاء باللقب الإفريقي
أوعنا بلعيد
الخميس 06 دجنبر 2018 - 14:04

قدّم إنريكي خافيير أرسي، الممثل الإسباني الشهير بطل المسلسل الإسباني "Casa de Papel"، التهاني إلى فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، بعد فوزه بكأس الاتحاد الإفريقي (كاف) على حساب نادي فيتا كلوب الكونغولي.

وهنأ الممثل الإسباني، المعروف بتقمصه لشخصية "آرثور" في المسلسل الإسباني، عبر فيديو مصور انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كلا من جواد الزيات رئيس نادي الرجاء البيضاوي، وخوان خوان كارلوس غاريدو، مدرب الفريق، والطاقم التقني للنسور الخضر وجماهير النادي.

وقال إنريكي خافيير أرسي، خلال الفيديو المصور: "أريد أن أهنئ فريق الرجاء البيضاوي على الفوز الرائع والتتويج بقلب كأس الكاف"، مضيفا: "أكون سعيدا جدا عندما يسير خوان كارلوس في طريقه الصحيح؛ فهو مدرب ممتاز، وأنا سعيد جداً بهذا الفوز الذي حققه مرة أخرى كما فعل خلال مناسبات كثيرة في الماضي".

وتابع الممثل نفسه: "أبارك لرئيس الرجاء ومدربه وطاقمه المساعد ولكل جماهير النادي الرائع على تتويجهم باللقب القاري، وتحياتي لكم من إنريكي أرسي؛ أو لقب شهرتي آرثور".

وحقّق فريق الرجاء الرياضي، تحت قيادة خوان كارلوس غاريدو وطاقمه التقني، ثاني لقب قاري له في كأس "الكاف" ليلة الثاني من دجنبر بملعب "الشهداء" على حساب فيتا كلوب الكونغولي، بعد مرور 15 عاما على آخر إنجاز مماثل لـ"النسور".

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