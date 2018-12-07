قائد "ريفر بليت": سندافع عن مشجعي المونومنتال

هسبريس - إفي

قال ليوناردو بونزيو لاعب وسط وقائد ريفر بليت إن الفريق حينما يلعب الأحد المقبل أمام بوكا جونيورز في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس بملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد سيدافع عن 66 ألف مشجع كانوا في ملعب الفريق "المونومنتال" قبل تأجيل المباراة واتخاذ قرار إقامتها في العاصمة الإسبانية.

وجاءت تصريحات بونزيو هذه للصحفيين لدى وصول بعثة الفريق إلى مدريد، المدينة التي قرر اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) إقامة اللقاء بها على خلفية تعرض حافلة بوكا جونيورز لهجوم من قبل مشجعي ريفر لدى توجهها لخوض اللقاء في ملعبه الأصلي "المونومنتال" في موعده السابق الـ24 من نوفمبر الماضي.

وقال بونزيو "نحن في الاراضي الإسبانية ويجب التفكير فيما هو قادم. يجب علينا أن نتأقلم على التوقيت الجديد والإيقاع هنا" مبديا استيائه من أن غالبية مشجعي ريفر لم يتمكنوا من السفر لمشاهدة المباراة.

وقال "هناك الكثير من الاشخاص الذين يشعرون بالألم، ولكن نحن لن نداويهم بالكلمات وإنما بالنتائج. الـ66 ألف شخص الذين كانوا في المونومنتال سوف يساعودننا وسوف يدعموننا ونحن سوف ندافع عنهم في الملعب".

وفيما يخص اتهام ريفر بانه لم يدعم لاعبي بوكا عقب تعرضهم للهجوم، قال بونزيو "الكثير مما قيل ليس صحيحا . نحن تصرفنا بأفضل طريقة. تضامنا منذ اللحظة الاولى وهناك لاعبون من فريقنا تواصلوا مع بعض لاعبي بوكا. لن اتحدث أكثر من ذلك في هذا الأمر. سنظل نتضامن مع بعضنا البعض لأن هذه أيديولوجية هذا الفريق".

يذكر أنه كان من المقرر أن تقام مواجهة إياب النهائي يوم 24 نوفمبر الماضي على ملعب "المونومنتال" معقل ريفر لولا تعرض حافلة بوكا للاعتداء من قبل مشجعي الخصم أثناء توجهها للملعب، ليتم تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة قبل أن يقرر "الكونميبول" تأجيله مرة أخرى لأجل غير مسمى.

وبعد اجتماع رئيس الاتحاد القاري أليخاندرو دومينجيز برئيسي الناديين في العاصمة الباراجوائية أسونثيون، تقرر إقامة اللقاء مساء الأحد المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو" بمدريد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين بداية الشهر الماضي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا.