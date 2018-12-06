الريال تستعين بلاعبين ثانويين في مواجهة مليلية

هسبريس - إفي

عاد مدافعا ريال مدريد، خيسوس باييخو وألفارو أودريوزولا لقائمة الملكي عقب تعافيهما من الإصابة، وجاءا ضمن 20 لاعبا استدعاهم المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري لمواجهة مليلية المقررة اليوم الخميس في إياب دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وبذلك استعاد سولاري لاعبين ظلا بعيدا عن الملاعب لفترة، حيث غاب أودريوزولا عن أخر مبارتين للفريق أمام فالنسيا وروما، بسبب إصابة عضلية، في حين لم يتمكن باييخو من المشاركة في أخر عشر لقاءات رسمية للملكي بسبب سلسلة من الإصابات.

وفي المقابل، استبعد المدرب الأرجنتيني العديد من اللاعبين الأساسيين مثل الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كريم بنزيمة والحارس البلجيكي تيبو كورتوا والويلزي جاريث بيل وسرخيو راموس، وكذلك الألماني توني كروس والبرازيلي مارسيلو اللذان غابا بسبب آلام عضلية عن مواجهة فالنسيا السبت الماضي في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستدعى سولاري العديد من لاعبي الرديف مثل خابي سانشيز وفران جارسيا وألفارو فيدالجو وكريستو جونزاليس ليستكمل قائمته التي برزت فيها أسماء مثل إيسكو ألاركون وماركو أسينسيو والبرازيلي فينيسيوس الذين سيسعون لتقديم أداء جيد أمام مليلة لضمان مكان لهم في المباريات القادمة.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي: حراسة المرمى: كيلور نافاس وكيكو كاسيا ولوكا زيدان.

الدفاع: داني كارباخال وخيسوس باييخو ورافائيل فاران وألفارو أودريوزولا وسرخيو ريجيلون وخابي سانشيز وفران جارسيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي وماركوس يورنتي وماركو أسينسيو وإيسكو ألاركون وداني سيبايوس وألبارو فيدالجو.

الهجوم: لوكاس فاسكيز وفينيسيوس وماريانو دياز وكريستو جونزاليس.