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كُتّاب وآراء
بونو ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي
وضعت مجلة "فرانس فوتبول" الدولي المغربي ياسين بونو، ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي يمارس في الدوريات الأوروبية خلال شهر نونبر الماضي.
ورشحت المجلة المذكورة، حارس "أسود الأطلس" لنيل هذه الجائزة، بجانب كل من الإيفواري جيرفينيو، والجزائري يوسف عطال، بعد المردود الجيد الذي أبان عنه رفقة فريقه خيرونا الإسباني في "الليغا".
وأطلقت مجلة "فرانس فوتبول" استفتاء على موقعها الإلكتروني يمتد إلى غاية يوم الأحد المقبل، قصد اختيار أفضل لاعب إفريقي ممارس في الدوريات الأوروبية.