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الرئيسية | رياضة | الكندوزي: مروان فيلايني يشعر بالغيرة من شعري

الكندوزي: مروان فيلايني يشعر بالغيرة من شعري

الكندوزي: مروان فيلايني يشعر بالغيرة من شعري
أوعنا بلعيد
الجمعة 07 دجنبر 2018 - 14:24

تَحدَّث مغربي الأصل فرنسي الجنسية ماتيو الكندوزي، لاعب أرسنال، عن الحادثة التي كان ضحيتها عندما أقدم الدولي البلجيكي مروان فيلايني، لاعب مانشستر يونايتد، بشد شعره بقوة أثناء مواجهتهما أول أمس الأربعاء، ضمن قمة الأسبوع 15 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الكندوزي، في تصريح أدلى به لإذاعة مونت كارلو، إن فيلايني عندما شده من شعره كان يشعر ربما بالغيرة: "ربما شعر بالغيرة لحظتها في تلك اللقطة". وأضاف مازحا:" إنه لا يقبل بفكرة الشعر القصير ونادم على قص شعره لهذا مسك شعري بقوة خلال المباراة".

ودخل الإسباني أوناي إيمري، مدرب أرسنال، على الخط، متحدثا عن اللقطة ذاتها، قائلا: "لا أحب أن أوجه اللاعبين لما عليهم ارتداؤه من أزياء أو طريقة قصة الشعر التي يجب عليهم القيام بها وهذه أمور شخصية تخص أي واحد منهم"، مضيفا:" لكن أتوقع أن ماتيو الكندوزي إن أراد إنهاء هذه المشكلة فيجب عليه أن يقص شعره كما فعل فيلايني وستحل هذه المشكلة من أصلها".

وفَشِل فريق أرسنال في تحقيق الفوز في ملعب "أولد ترافورد" معقل المان يونايتد، منذ عام 2006، وارتفع رصيده بعد التعادل إلى 31 نقطة محتلا المركز الخامس في جدول الترتيب بالتساوي مع تشيلسي ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الزرق الذين يحتلون المركز الرابع.

وبلغ مانشستر يونايتد النقطة 23 محتلا المركز الثامن في جدول الترتيب بالتساوي مع إيفرتون وبورنموث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محمد الزموري الجمعة 07 دجنبر 2018 - 14:58
مثل هذه المواقف من الغيرة غالباً ما تكون بين النساء وخاصة في الحمام البلدي ولم نعهدها سارية بين الذكور آش هذا العجب .
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2 - عزوز أوملاح الجمعة 07 دجنبر 2018 - 15:01
زعما راكم من أصول مغربية وربما تدينون بالاسلام معا...(للأسف الشديد)
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3 - Gabriel sadik from Belgium الجمعة 07 دجنبر 2018 - 15:18
كما يعلم الجميع أن المهاجرين ذو الاصول المغربية حملي الجنسية البلجيكية هم عنصريين ليس أقل أنا أعرف خباياهم
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