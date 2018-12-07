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كُتّاب وآراء
أرسنال يحذر لاعبيه من استنشاق "غاز الضحك"
حذر نادي أرسنال الإنجليزي، لاعبيه المتورطين في فضيحة استنشاق "أكسيد النيتروس" المعروف باسم "غاز الضحك"، خلال "حفل مشبوه" أقيم في غشت الماضي، قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمرليغ).
وقال متحدث باسم النادي – لم يتم ذكر اسمه- لشبكة "بي بي سي" البريطانية، الجمعة، إن "النادي وجه تحذيرًا شديد اللهجة للاعبين المتورطين في تلك الفضيحة والتحدث معهم بعدم تكرار هذا السيناريو مجددًا، وتذكيرهم بمسؤولياتهم".
وكشفت صحيفة "ذا صن"، تلك القضية بدليل ملموس من خلال كاميرا المراقبة بالمكان الذي أقيمت فيه الحفلة التي أظهرت لاعبي أرسنال وهم ألكسندر لاكازيتي وماتيو غندوزي ومسعود أوزيل وبيير أوباميانغ وآخرون، حول مائدة ممتلئة بزجاجات الشامبانيا والخمور.
وأضافت الصحيفة أن "اللاعبين استنشقوا من بالونات (أكسيد النيتروس) المعروف بقدرته على تغيير الحالة المزاجية للإنسان، ويجعلهم في حالة هيستريا من الضحك المتواصل واللاوعي".
وحذر مجموعة من الخبراء من خطورة أكسيد النيتروس المعروف باسم (غاز الضحك)، حيث لديه القدرة على إلحاق الضرر بالمستخدمين قد يصل إلى الموت.
وأدّى أكسيد النيتروس إلى 17 حالة وفاة بين عامي 2006 و 2012.