"الخضر" يدعمون لحضار: الله يشافيك وحنا معك

أوعنا بلعيد

حرص لاعبو فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم على تقديم الدعم المعنوي لمشجع النادي عثمان حضار (19 سنة)، الذي يعاني من مرض السرطان، ويعيش وضعية صعبة ومزرية، دفعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تبني قضيته والترويج لها من أجل البحث عن سبل كفيلة بغية مساعدته ماديا ومعنويا لتجاوز محنته الصحية.

وقال لاعبو الرجاء، الجمعة، عبر شريط فيديو مصور، إنهم يتمنون الشفاء العاجل لعثمان حضار.

وأضاف العميد بدر بانون، الذي كان يتحدث باسم المجموعة: "السلام عليكم خويا عثمان، نتمناو من الله أجيب ليك الشفاء العاجل فهاذ اليوم المبارك الجمعة".

وتابع بانون موجها كلامه إلى عثمان: "ها هوما اللاعبين كاملين متعاطفين معك وتيتمناو ليك الشفاء إن شاء الله"؛ فيما ردد كل لاعبي الفريق بصوت واحد: "الله أجيب ليك الشفاء أخويا عثمان".

وانتشر فيديو عثمان حضار، البالغ من العمر 19 سنة والقاطن بحي الصدري بمدينة الدار البيضاء، وهو يصرخ باكيا من شدة الألم بسبب المرض الذي ألزمه الفراش، وظهر خلاله وهو يدعو ربه بأن يخفف عنه شدة الآلام والأوجاع، خلال مقطع أدمعت له عيون غالبية من شاهده بسبب الحالة المزرية للشاب.

وقام رواد المواقع الاجتماعي، لا سيما "فيسبوك"، بحملة دعائية من أجل مساعدة الشاب المريض ومساعدة أسرته الفقيرة على تحمل أعباء علاج ابنها. وقد جرى إرفاق الفيديو برسالة مؤثرة، جاء فيها: "عثمان من مدينة الدار البيضاء، عمره 19 سنة، بالكاد فتح عيونه على الدنيا وكان يتمنى أن يكمل دراسته وأن يشتغل من أجل مساعدة والديه اللذين تعذبا معه".

وأضافت الرسالة: "للأسف، كل أحلام عثمان توقفت يا إخواني بعدما أصيب بمرض السرطان، الحالة التي يمر بها عثمان تدمي القلوب. واحتراما لمشاعر الناس، لا نستطيع نشر صوره لأنها مؤلمة جدا وفظيعة"، موضحة أن "عثمان يعاني ويعيش الويلات، ويحتاج إلى مساعدتكم يا أبناء شعب المغرب، ويحتاج إلى دعمكم المعنوي والمادي من أجل اقتناء عدة أدوية التي قد تساعده على الشعور بالراحة وتخفيف ألمه قليلا. كما أن والديه في أمس الحاجة كذلك إلى المساعدة.. ومن يقدر على ذلك، فليتفضل كل على قدر استطاعته".