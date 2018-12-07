دفاع الجديدة يمنح مداخيل مباراتين لأُسر الضحايا

أوعنا بلعيد

خصّص فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم المداخيل التي سيحصل عليها في المباراتين اللتين ستجمعانه أمام فريقيْ يوسفية برشيد وشباب الريف الحسيمي، ضمن مجريات البطولة الوطنية الاحترافية، لفائدة أسر ضحايا حادثة السير التي وقعت في مدخل مدينة الجديدة وراح ضحيتها خمسة مشجعين من أنصار الفريق.

ويرغب مسؤولو الفريق الدكالي في تقديم دعمهم ومواساتهم إلى أسر الضحايا، والوقوف بجانبهم خلال هذه اللحظات الصعبة والعصيبة التي يمرون منها بعد فقدانهم لفلذات كبدهم بين متوفى وجريح جراء الحادث المأساوي الذي هز الأوساط الرياضية المغربية.

وكان بعض أعضاء المكتب المسير لفريق الجديدة، برفقة عبد اللطيف المقتريض، قد حلوا بالمستشفى الإقليمي لمدينة الجديدة مباشرة بعد الحادثة. كما حضر أعضاء المكتب المديري رفقة لاعبي الفريق مراسيم تشييع جثامين الضحايا، وحلوا بعد ذلك عند أسر الضحايا لتقديم التعازي ودعمهم في هذا المصاب الجلل.

وتوجه المكتب المسير للفريق الدكالي بالشكر الجزيل إلى كل من محمد لكروج، عامل إقليم الجديدة، وإلى باشا المدينة والأمن والوقاية المدنية، بالإضافة إلى الأطقم الطبية للمستشفى الإقليمي بمدينة الجديدة على المجهودات الجبارة التي بذلوها لإسعاف الضحايا.

كما شكّل المكتب المسير لفريق الجديدة خلية ترأسها عبد اللطيف المقتريض، مهمتها تتبع حالات المصابين. وقد قامت الخلية بزيارة المصابين صبيحة يوم أمس، وجرى تخصيص خط للتواصل مباشرة مع ذويهم وتتبع حالتهم الصحية على أن تتكلف الخلية بمتابعة حالتهم أول بأول لتوفير ما يلزم لاستعادة عافيتهم.