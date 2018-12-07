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الرئيسية | رياضة | دفاع الجديدة يمنح مداخيل مباراتين لأُسر الضحايا

دفاع الجديدة يمنح مداخيل مباراتين لأُسر الضحايا

دفاع الجديدة يمنح مداخيل مباراتين لأُسر الضحايا
أوعنا بلعيد
الجمعة 07 دجنبر 2018 - 20:10

خصّص فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم المداخيل التي سيحصل عليها في المباراتين اللتين ستجمعانه أمام فريقيْ يوسفية برشيد وشباب الريف الحسيمي، ضمن مجريات البطولة الوطنية الاحترافية، لفائدة أسر ضحايا حادثة السير التي وقعت في مدخل مدينة الجديدة وراح ضحيتها خمسة مشجعين من أنصار الفريق.

ويرغب مسؤولو الفريق الدكالي في تقديم دعمهم ومواساتهم إلى أسر الضحايا، والوقوف بجانبهم خلال هذه اللحظات الصعبة والعصيبة التي يمرون منها بعد فقدانهم لفلذات كبدهم بين متوفى وجريح جراء الحادث المأساوي الذي هز الأوساط الرياضية المغربية.

وكان بعض أعضاء المكتب المسير لفريق الجديدة، برفقة عبد اللطيف المقتريض، قد حلوا بالمستشفى الإقليمي لمدينة الجديدة مباشرة بعد الحادثة. كما حضر أعضاء المكتب المديري رفقة لاعبي الفريق مراسيم تشييع جثامين الضحايا، وحلوا بعد ذلك عند أسر الضحايا لتقديم التعازي ودعمهم في هذا المصاب الجلل.

وتوجه المكتب المسير للفريق الدكالي بالشكر الجزيل إلى كل من محمد لكروج، عامل إقليم الجديدة، وإلى باشا المدينة والأمن والوقاية المدنية، بالإضافة إلى الأطقم الطبية للمستشفى الإقليمي بمدينة الجديدة على المجهودات الجبارة التي بذلوها لإسعاف الضحايا.

كما شكّل المكتب المسير لفريق الجديدة خلية ترأسها عبد اللطيف المقتريض، مهمتها تتبع حالات المصابين. وقد قامت الخلية بزيارة المصابين صبيحة يوم أمس، وجرى تخصيص خط للتواصل مباشرة مع ذويهم وتتبع حالتهم الصحية على أن تتكلف الخلية بمتابعة حالتهم أول بأول لتوفير ما يلزم لاستعادة عافيتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - rayane الجمعة 07 دجنبر 2018 - 20:23
ولينا كنلحضو أن الرياضة في المغرب تهدف إلى معناها الحقيقي
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2 - الحـــــ عبد الله ــــاج الجمعة 07 دجنبر 2018 - 20:43
شاحنة معطوبة وسط الطريق والسائق ما دار لا علامة و لا شيء لاعلام القادمين.فدخلت في الشاحنة السيارة 1 والتصقت فيها2. وخمسة موتى.شركات الشاحنات تربح الملايير ولاتستثمر لفتح باركينغات لشاحناتها وتوظف سائقين بدون خبرة ولا تكوين مقابل 3000 درهم شهريا
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3 - khefifahmedkhalil2010 الجمعة 07 دجنبر 2018 - 21:02
C'est une très bonne initiative de votre part. chapeau !
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