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الرئيسية | رياضة | الفتح الرباطي يلحق أول هزيمة بالرجاء الرياضي

الفتح الرباطي يلحق أول هزيمة بالرجاء الرياضي

الفتح الرباطي يلحق أول هزيمة بالرجاء الرياضي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الجمعة 07 دجنبر 2018 - 21:05

حسم فريق الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم، النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته، اليوم الجمعة، بضيفه الرجاء الرياضي، برسم نزال الجولة 11 من منافسات الدوري الاحترافي، وذلك بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد.

وبدأ لاعبو الفريقين أطوار المواجهة بإيقاع ونسق ضعيف، إذ بقي اللعب مقتصرا بشكل كبير على وسط الميدان، مع أفضلية من جانب الفريق البيضاوي، من الناحية الهجومية، حيث حاول رفاق محمود بنحليب، خلق بعض المناورات الهجومية، غير أنها بقيت محتشمة طيلة دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى.

وفي حدود الدقيقة 18، تمكن المهاجم كريم بنعريف، من هز شباك الحارس "الرجاوي" أنس الزنيتي، محرزا بذلك هدف السبق للفريق الرباطي، إذ استغل هفوة دفاعية في الخط الخلفي للرجاء.

وحاول عبد الرحيم الشاكير، الرد على هدف بنعريف، من كرة ثابتة فوق خط معترك عمليات الفتح في الدقيقة 21، إلا أنه لم يحسن التعامل معها، لتتواصل مناورات الرجاويين دون أن يتمكنوا من تجاوز دفاع الفتح وهز شباك الحارس مهدي بنعبيد.

وواصلت العناصر الرجاوية ضغطها على مرمى أصحاب الأرض مع بداية مجريات الجولة الثانية، بحثا عن هدف يعيدهم في نتيجة المواجهة، تعامل معه أبناء المدرب وليد الركراكي، باستماتة دفاعية.

ودفع المدرب خوان كارلوس غاريدو، بورقة كل من زكرياء حدراف، وليما مابيدي، في الدقيقة 61، بحثا عن النجاعة الهجومية المفقودة طيلة ساعة من اللعب، في المقابل بحث وليد الركراكي، من خلال تبديلاته عن تأمين النتيجة.

وركز لاعبو الفريق الرباطي خلال مجمل فترات النصف الثاني للمباراة، على تحصين الخط الخلفي وإجهاض كل المناورات الهجومية للفريق البيضاوي، إلى غاية إطلاق الحكم هشام التيازي، صافرته النهائية بفوزهم بالنقاط الكاملة للمباراة، دون أن يستغل الرجاويون النقص العددي، الذي خاض به الفتح الدقائق الأخيرة من المواجهة، بعد طرد محمد السعيدي.

ورفع الفتح الرباطي رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 13، مناصفة مع سريع واد زم في الصف السادس، فيما جمدت الهزيمة الأولى للرجاء الرياضي في بطولة هذا الموسم، رصيده في حدود 9 نقاط، في المركز 14 مع 5 مباريات ناقصة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - متتبع رياضي الجمعة 07 دجنبر 2018 - 21:16
الف مبروك للفتح الرباطي الذي أعطى درسا في كرة القدم للجراد الأخضر ولولا سوء الحظ لكانت النتيجة اكبر من هدف لصالح الفتح، ودور كبير لابن الوداد أيوب سكومة في فوز الفتح ،الفريق الخصم كتير الاحتجاجات على الحكم ولا يرضون بقرارات الحكم ،مع تسجيل حركة هاوية لبانون الذي أراد ان يلعب للمنتخب بهدا السلوك الهاوي ومبروك الركراكي الذي انتقم من كاريدو ،ومبروك للجراد الصف الأخير ...
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2 - عاشق لكرة القدم الجمعة 07 دجنبر 2018 - 21:19
بعد العودة بكأس الكونفدرالية الإفريقية ، العرجاء العالمي بقيادة دانون يسقط أمام الفتح الرباطي العالمي، هنيئا للاندماج التاريخي بهذه الخسارة
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3 - القلعة الحمراء الجمعة 07 دجنبر 2018 - 21:20
Une souris verte qui courait dans l'herbe, FUS l'a attrapé par la queue l'a montré aux diables rouges ces diables disent : tromper la dans l'huile tromper la dans l'eau ca fera un criquet tout chaud
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