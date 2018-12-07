بدر بانون يعتدي بالضرب على مصور "هسبورت"

هسبريس من الدار البيضاء

تعرض وحيد لخيار، المصور الصحافي لصحيفة "هسبورت" لاعتداء جسدي خطير من اللاعب بدر بانون، عميد فريق الرجاء الرياضي، مباشرة عقب نهاية المباراة، التي خسرها الفريق "الأخضر"، مساء اليوم، أمام الفتح الرباطي، بملعب مولاي عبد الله بالرباط، أمام أنظار الصحافيين ولاعبي الرجاء ورجال الأمن.

واعتدى اللاعب المذكور بالضرب على مصور الصحيفة، وتسبب له بجرح غائر على مستوى الأنف، بعد أن أمطره بوابل من السب والشتم. الاعتداء الشنيع للاعب "قائد" فريق من حجم الرجاء الرياضي أتى بعد استفسار الصحافي عن سبب رفض اللاعب المذكور إعطاء تصريح للصحيفة بعد نهاية اللقاء.

ونقل المصور الصحافي على وجه السرعة إلى إحدى مستشفيات الرباط من أجل تلقي العلاج، قبل سلك المساطر القانونية اللازمة، علما أن الواقعة حدثت بحضور ممثلين عن الأمن الوطني وداخل ملعب مولاي عبد الله بالرباط

ولا يعتبر اعتداء بدر بانون الأول من نوعه على صحافيي "هسبورت"، إذ حاول لفظيا في أكثر من مرة استفزازهم، ومنعهم من القيام بواجبهم المهني بأمانة، على الرغم من التزام الطاقم الصحافي للصحيفة بأخذ التصريحات في المنطقة المختلطة بملعب مولاي عبد الله.

وما زاد الطينة بلة، هو مؤازرة أحد إداريي الرجاء للاعب بدر بانون في استفزازاته، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي خطير، حال دون إتمام الطاقم الصحفي لعمله، مع الإشارة إلى تعرض طاقم الجريدة، إلى ضغوطات ومضايقات كثيرة من بعض لاعبي ومسؤولي الفريق البيضاوي، قصد مسح ما تم تسجيله صوتا وصورة قبل وبعد الاعتداء.