الجيش يستنجد بعبد الصادق قبل لقاء الوداد

أوعنا بلعيد

استنجدت مسؤولو الجيش الملكي لكرة القدم بحفيظ عبد الصادق من أجل الإشراف مؤقتا على تداريب الفريق خلال الفترة الانتقالية خلفا لمحمد فاخر، المستقيل من منصبه بسبب الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها بعد تذبذب نتائج العساكر.

وعلمت هسبريس أن حفيظ عبد الصادق، المدرب المساعد لمحمد فاخر، سيقود الفريق أمام الوداد الرياضي خلال مواجهة القمة التي ستجرى على الساعة الخامسة مساء من يوم الأحد وسيحتضنها مركب محمد الخامس، ضمن مجريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى عبد الصادق قيادة الفريق تحضيرا لمواجهة الوداد بعدما رفض كل من سعد دحان ومحسن بوهلال المهمة إلى حين التعاقد مع مدرب جديد ليخلف محمد فاخر، الذي يرتقب أن يكون أجنبيا.

ويواجه الجيش ضغوطات كبيرة بسبب تدني مستواه والنتائج غير المرضية التي بات يحققها، وهو ما أغضب جماهيره وجعلها تحتج في أكثر من مناسبة مطالبة بتغيير الطاقم التقني، لا سيما فاخر، الذي فشل في تحقيق انطلاقة جيدة تعيد الطمأنينة لأنصار النادي.

واستجابت إدارة الجيش الملكي لطلب محمد فاخر بالاستقالة من مهامه بعدما تعرض لانتقادات وضغوطات كبيرة خلال المباريات الأخيرة للفريق؛ إذ تكبد العساكر مرارة الهزيمة تحث إشرافه في أربع مباريات، وتعادلوا في ثلاث، ولم يحققوا الفوز سوى في مباراتين، بعد مرور تسع جولات، محتلين بذلك المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.