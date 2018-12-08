فتوحي وجبران يحدثان مفاجأة بكأس الإمارات

أوعنا بلعيد

أحدث فريق "دبا الفجيرة" لكرة القدم مفاجأة مدوية غير متوقعة بمسابقة كأس رئيس الإمارات عندما سحق منافسه القوي "الوحدة" بستة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما فوق أرضية ملعب "ال مكتوم بن راشد" برسم دور 16 من المسابقة.

ويدين فريق "دبا الفجيرة" بالفضل في تأهله وتسجيله لستة أهداف للاعبيه المغربيين ادريس فتوحي ويحيى جبران، اللذين تمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف من الأهداف الستة التي ولجت شباك "الوحدة".

وتمكن "دبا الفجيرة" من افتتاح حصة التهديف بخطأ من حسين عباس، لاعب الوحدة، في الدقيقة الثامنة، وأضاف جمعة مسعود الهدف الثاني في الدقيقة الخمسين، فيما وقع المغربي إدريس فتوحي الهدف الثالث في الدقيقة السابعة والستين، من كرة عرضية خدعت حارس الوحدة.

وعاد فتوحي لضيف هدفه الشخصي الثاني في اللقاء الرابع لفريقه في الدقيقة السابعة والسبعين من هجمة مرتدة، وزاد حكم اللقاء من متاعب الوحدة بعد أن أعلن عن ركلة جزاء ضده انبرى لتسديدها بنجاح المغربي يحيى جبران في

الدقيقة الواحدة والثمانين، ليرفع حصيلة فريقه في المباراة إلى 5 أهداف، واختتم جمعة مسعود مهرجان الأهداف بتوقيعه الهدف الثاني له السادس لفريقه في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع.

وعقب هذا الفوز الساحق والمفاجئ، تأهل "دبا الفجيرة" إلى دور ربع نهائي كأس رئيس الإمارات، وهو المحتل للمركز الأخير في ترتيب دوري المحترفين الإماراتي، برصيد 4 نقاط من 12 مباراة، بينما يحتل الوحدة المركز الخامس برصيد ثماني عشرة نقطة.