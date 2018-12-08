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كُتّاب وآراء
البوصيري يزيح الغموض حول مستقبل بنحليب
تحدث رشيد البوصيري، مستشار فريق الرجاء، عن التقارير الصحافية التي أشارت إلى وجود مفاوضات بين الأهلي المصري وفريق النسور الخضر بغية التعاقد مع محمود بنحليب، مهاجم الفريق المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوق المارد الأحمر.
وقال رشيد البوصيري في حديثه لوسائل الإعلام المصرية: "لا توجد مفاوضات مع نادي الأهلي من أجل بنحليب، وكل الأخبار التي تتداول في الآونة الأخيرة تعود إلى وسائل الإعلام المغربية".
وأشار البوصيري إلى أن إدارة الرجاء لا مانع لديها لكي تفاوض الأندية الراغبة في ضم المهاجم الرجاوي، سواء تعلق الأمر بنادي الأهلي أو أي فريق آخر، شريطة أن يتقدم النادي الراغب في الاستفادة من خدمات بنحليب بعرض رسمي يكون في مستوى حجم النادي وإمكانيات اللاعب.
وأنهى البوصيري حديثه قائلا: "محمد بنحليب أحد أعمدة الفريق، بقي له موسمان ونصف في عقده مع الرجاء، وليس موسم ونصف كما يشاع".
وسبق لفريق الأهلي المصري أن عبر عن رغبته في الاستفادة من خدمات بنحليب لتعزيز خطه الهجومي مقابل 2 مليون دولار، وهو الذي قاد الرجاء إلى التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فيتا كلوب الكونغولي، كما تم تتويجه هدافا للمسابقة في هذه النسخة برصيد 12 هدفا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
اتمنى من الرجاء العالمي ان يتخلص من هدا الاعب بسرعة و فسح المجال لمواهب رجاوية جديدة.