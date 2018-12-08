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الرئيسية | رياضة | البوصيري يزيح الغموض حول مستقبل بنحليب

البوصيري يزيح الغموض حول مستقبل بنحليب

البوصيري يزيح الغموض حول مستقبل بنحليب
أوعنا بلعيد
السبت 08 دجنبر 2018 - 15:05

تحدث رشيد البوصيري، مستشار فريق الرجاء، عن التقارير الصحافية التي أشارت إلى وجود مفاوضات بين الأهلي المصري وفريق النسور الخضر بغية التعاقد مع محمود بنحليب، مهاجم الفريق المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوق المارد الأحمر.

وقال رشيد البوصيري في حديثه لوسائل الإعلام المصرية: "لا توجد مفاوضات مع نادي الأهلي من أجل بنحليب، وكل الأخبار التي تتداول في الآونة الأخيرة تعود إلى وسائل الإعلام المغربية".

وأشار البوصيري إلى أن إدارة الرجاء لا مانع لديها لكي تفاوض الأندية الراغبة في ضم المهاجم الرجاوي، سواء تعلق الأمر بنادي الأهلي أو أي فريق آخر، شريطة أن يتقدم النادي الراغب في الاستفادة من خدمات بنحليب بعرض رسمي يكون في مستوى حجم النادي وإمكانيات اللاعب.

وأنهى البوصيري حديثه قائلا: "محمد بنحليب أحد أعمدة الفريق، بقي له موسمان ونصف في عقده مع الرجاء، وليس موسم ونصف كما يشاع".

وسبق لفريق الأهلي المصري أن عبر عن رغبته في الاستفادة من خدمات بنحليب لتعزيز خطه الهجومي مقابل 2 مليون دولار، وهو الذي قاد الرجاء إلى التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فيتا كلوب الكونغولي، كما تم تتويجه هدافا للمسابقة في هذه النسخة برصيد 12 هدفا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مستغرب السبت 08 دجنبر 2018 - 16:31
أتمنى ان تكون اخبارا صحيحة ليستفيد الفريق والاعب ماديا ونرتاح نحن كجماهير من هته النوعية من اللاعبين غير المنضبطين بن حليب هو نسخة من زكرياء عبوب الكل كان يتنبأ له بمستقبل كبير لكن غياب الانضباط غير كل شيء في الرجاء نريد لاعبين من طينة عمر بوطيب لاعب من الزمن الجميل يذكرك بلاعبين مازجوا الموهبة بالاخلاق كمصطفى مستودع و بصير و ابوشروان والقائمة طويلة
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2 - younes239 السبت 08 دجنبر 2018 - 16:53
شكرا اسي البوصيري على هدا التوضيح.موسمان و نصف..بزاف..الله يكون احسان عوان الرجاء العالمي مع هدا الاعب المتهور.هل مدرسة الرجاء لا تهتم بالجانب التربوي و الاخلاقي في تكوين لاعبين منطبطين في تصرفاتهم؟لو كان بنحليب خريج نادي اخر و يلعب مع الرجاء,لن يهتم بتصرفاته احد.
اتمنى من الرجاء العالمي ان يتخلص من هدا الاعب بسرعة و فسح المجال لمواهب رجاوية جديدة.
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