مليارا سنتيم شرط الرجاء للتنازل عن محمود بنحليب‬

أوعنا بلعيد

يبدو أن مقام محمود بنحليب لن يطول بفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، إذ لا يفصله عن الخروج من ناديه الحالي سوى حلول فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن أبدت إدارة "الخضر" استعدادها للتفاوض مع الأندية الراغبة في ضم هداف مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية برصيد 12 هدفا.

وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن إدارة الرجاء الرياضي اشترطت على الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات محمود بنحليب تقديم عرض مالي لا يقل عن 2 مليار سنتيم، مقابل بيع عقد نجمها والسماح له بالانتقال في "الميركاتو" المقبل.

وأضافت المصادر ذاتها أن وكيل محمود بنحليب أخبر إدارة الأهلي المصري بشرط الرجاء وقيمة انتقال اللاعب، وهو ما أكده رشيد البوصيري، مستشار الرجاء، خلال حديثه لوسائل الإعلام المصرية يوم أمس، عندما أشار إلى أن فريقه لا يمانع بيع عقد هداف "الكاف"، لكن شريطة أن يتقدم الفريق الراغب في ضمه بعرض يليق بحجم المؤسسة الرجاوية وإمكانات اللاعب.

ويرغب مسؤولو الأهلي المصري في الظفر بخدمات بنحليب، في ظل منافسة قوية من بعض الأندية التي تريد بدورها خطف هداف كأس الكونفدرالية الإفريقية. وقدم "المارد الأحمر" المصري عرضا بقيمة مليار ونصف لفريق الرجاء؛ فيما يصر المكتب المديري على الحصول على مليارين، ويتمسك بشروطه.

ويحتاج أي ناد يريد ضم بنحليب إلى إقناع إدارة الرجاء وتقديم عرض مالي مغر، لاسيما أن عقد المهاجم الرجاوي المثير للجدل لازال ساريا لموسمين ونصف، وهو ما سيصعب موقف الأندية التي تريده، ويقوي موقف "الإدارة الخضراء".