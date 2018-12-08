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الرئيسية | رياضة | مليارا سنتيم شرط الرجاء للتنازل عن محمود بنحليب‬

مليارا سنتيم شرط الرجاء للتنازل عن محمود بنحليب‬

مليارا سنتيم شرط الرجاء للتنازل عن محمود بنحليب‬
أوعنا بلعيد
السبت 08 دجنبر 2018 - 19:05

يبدو أن مقام محمود بنحليب لن يطول بفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، إذ لا يفصله عن الخروج من ناديه الحالي سوى حلول فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن أبدت إدارة "الخضر" استعدادها للتفاوض مع الأندية الراغبة في ضم هداف مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية برصيد 12 هدفا.

وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن إدارة الرجاء الرياضي اشترطت على الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات محمود بنحليب تقديم عرض مالي لا يقل عن 2 مليار سنتيم، مقابل بيع عقد نجمها والسماح له بالانتقال في "الميركاتو" المقبل.

وأضافت المصادر ذاتها أن وكيل محمود بنحليب أخبر إدارة الأهلي المصري بشرط الرجاء وقيمة انتقال اللاعب، وهو ما أكده رشيد البوصيري، مستشار الرجاء، خلال حديثه لوسائل الإعلام المصرية يوم أمس، عندما أشار إلى أن فريقه لا يمانع بيع عقد هداف "الكاف"، لكن شريطة أن يتقدم الفريق الراغب في ضمه بعرض يليق بحجم المؤسسة الرجاوية وإمكانات اللاعب.

ويرغب مسؤولو الأهلي المصري في الظفر بخدمات بنحليب، في ظل منافسة قوية من بعض الأندية التي تريد بدورها خطف هداف كأس الكونفدرالية الإفريقية. وقدم "المارد الأحمر" المصري عرضا بقيمة مليار ونصف لفريق الرجاء؛ فيما يصر المكتب المديري على الحصول على مليارين، ويتمسك بشروطه.

ويحتاج أي ناد يريد ضم بنحليب إلى إقناع إدارة الرجاء وتقديم عرض مالي مغر، لاسيما أن عقد المهاجم الرجاوي المثير للجدل لازال ساريا لموسمين ونصف، وهو ما سيصعب موقف الأندية التي تريده، ويقوي موقف "الإدارة الخضراء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ولد البلاد السبت 08 دجنبر 2018 - 19:17
هههههه
مليارين ؟؟؟؟؟؟؟

النصب و الاحتيال.......

اللاعب ثمنه الحقيقي لا يتعدى 200 مليون سنتيم -200.000 دولار-
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-7
2 - assifnwourgh السبت 08 دجنبر 2018 - 19:21
مالكم بغين تبيعوا ليهم شركة سنطرال..
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2
3 - سعيد الالفة السبت 08 دجنبر 2018 - 19:40
ضحكوني ..والله تا ضحكوني . فكروني ف الرجل الذي يساوي 3 ملايير..
L'homme qui valait 3 milliards de dollars
كي الدولار..كي السنتيم ..الله يرزق غير الصحة والسلامة..المهم القضية فيها لملاير....و أوجه الشبه بزوج راهم غير مسلسل science fiction..
ارا ما يحسبو..غاييشدو لبعابع..
مناورات للتخلص منه ..و باعلى سعر ممكن..و من يدري ..!!؟ الله يجيب الغفلة بين البايع والشاري..
تلقاه دابا..راه بارك غير يحسب و يبلاني..
وااا تا يتزاد عاد سميووه احماد .
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-6
4 - رجاوي السبت 08 دجنبر 2018 - 19:44
أي لعاب كيبان كتبعوه أو أي لعاب كيمشي يلعب عند العرب كتصيبو لعنة العرب ،خليك فالرجاء العالمي حتى تجيك الفرصة
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14
5 - رنيما السبت 08 دجنبر 2018 - 19:46
فريق الرجاء العالمي يفرح المغاربة ويفرخ النجوم..وبعض الحاقدين يحاولون النيل منه ..كفى حقدا وحسدا ..كرة القدم اخلاق وتقافة..ولا يحق لهؤلاء الشردمة التي لاتقافة لها التقليل من قيمة الفرق الوطنية الاصيلة التي لم ولن تخون الوطن.. انظروا الى التاريخ للتاكد من كلامي .
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12
6 - ديما راجا السبت 08 دجنبر 2018 - 19:47
احسن خبر سمعته اليوم امشي لاعب وتولد لاعب من جديد . بنحليب الرجاء من صنعته لاعبا ليس هو من صنع الرجاء تصريحاته الاخيرۃ تتسم بالغرور والانانيۃ الماء والشطبۃ المهم خزينۃ الفريق تنتعش لحل كل مشاكل الفريق امشو لاعبين والمسييرين والمدربين لاكن يبقی الجمهور وتبقی الرجاء
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5
7 - IKEN السبت 08 دجنبر 2018 - 19:53
يا ناكر الجميل . محمود بنحليب هداف الكاس الافريقية اعطى للرجاء كاس غالية وقارية وامضى معكم عقدة الارخص على الاطلاق في العالم لامثاله وهي 20 مليون سنتم وحان الوقت لتكرموه بضم التاء وليس لتكرموه بسكون التاء سهلوا عليه الطريق انه يتيم الابوين وانه واخوته اعطوا الكثير للرجاء فانتم اكبر من ان تعارضوا هدا العرض لنصف مليار سنتم .لا تقفوا في وجهه ارحموه يرحمكم الله
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