الجمهور السعودي ينبهر بأداء وقتالية أمرابط

أوعنا بلعيد

عجت مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "تويتر"، بصور واسم الدولي المغربي نور الدين امرابط، لاعب النصر السعودي، بعد نهاية المباراة التي جمعت ناديه بجاره الهلال بملعب جامعة الملك سعود، في إطار قمة الجولة الثانية عشرة بمسابقة الدوري السعودي الممتاز.

وانبهر الجمهور السعودي، الشغوف بمتابعة الساحرة المستديرة، بالمستوى الكبير الذي قدمه نور الدين امرابط في قمة ديربي الرياض، خصوصا في الشوط الثاني، وكيف قاد ناديه إلى تحقيق التعادل بعدما كان متأخرا بهدفين دون رد.

وأجمع الجمهور النصراوي على أن انضمام امرابط إلى ناديهم بالميركاتو الصيفي الماضي كان أفضل ما قامت به الإدارة، فيما أكد آخرون أن مستوى امرابط أكبر من الدوري السعودي، وأن مردوده وقتاليته يستحق عليهما 100 مليون أورو.

وقارن عديدون بين أداء فريق النصر بمشاركة امرابط وبين أدائه لما كان اللاعب المغربي غائبا عنه لمدة أسبوعين بداعي الإصابة، معتبرين أن وجود النجم المغربي يمنح شراسة وقوة عجيبتين ليس للخط الأمامي فقط، بل للمجموعة ككل، وصنفوا مهاجم "الأسود" كأكثر اللاعبين قتالية في المباريات بفضل قوته الجسمانية وإجادته الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط وتفوقه في المواجهات الثنائية.

وواصل الجمهور السعودي إشادته بمستوى وإمكانات النجم المغربي، لا سيما بعد قتاليته في المباراة القوية أمام متزعم الترتيب الهلال، ومساهمته في إحراز هدفي فريقه بفضل "تمريرتي أسيست" من رجله، والذي صارت الجماهير السعودية تلقبه بـ"الجنرال".

ولم يقتصر مدح امرابط على جماهير السعودية فقط، بل وصل الأمر إلى الدولي المصري السابق أحمد حسام "ميدو"، الذي قال عن المهاجم المغربي بعد تغييره نتيجة الديربي: "نور الدين امرابط لاعب النصر أعطى درسا لجميع اللاعبين بالدوري السعودي عن كيفية تقديم كل شيء لفريقه".

ويعتبر امرابط أكثر من صنع الأهداف خلال الدوري السعودي حتى هذه اللحظة بخمس "تمريرات أسيست"، كما تمكن من تسجيل أربعة أهداف.

ولعب "الجنرال" تسعة وثمانين دقيقة أمام الهلال، وقام بتسديدة واحدة في اتجاه المرمى، وبلغت نسبة دقة تمريراته 79 في المائة، وقام باستعادة الكرة في مناسبتين، وقام بستة التحامات، ومرر عرضيتين، وتدخل على حامل الكرة في 23 مناسبة، وصنع هدفين.

يذكر أن امرابط لعب مع النصر هذا الموسم إحدى عشرة مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ستة أخرى.