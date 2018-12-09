حكيمي يهزم حارث ومنديل في "ديربي الرور‬"

أوعنا بلعيد

ألحق الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند لكرة القدم، بمواطنيه أمين حارث وحمزة منديل، لاعبي شالكه، مرارة الهزيمة الثامنة خلال الموسم الحالي ضمن مسابقة الدوري الألماني الممتاز، بعد نهاية المباراة التي جمعت بينهما بفوز الزوار بهدفين مقابل هدف واحد.

وواصل بوروسيا دورتموند تقديم عروضه اللافتة، وأضاف جاره شالكه إلى قائمة ضحاياه في ديربي الرور، بعد أن تمكن من تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب توماس ديلاني، في الدقيقة السابعة، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الزوار بهدف نظيف.

وعاد فريق شالكه ليسجل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء أعلنها الحكم دانيل سايبيرت، بعد عرقلة النجم المغربي أمين حارث، ترجمها بنجاح إلى هدف اللاعب دانييل كاليوري، في الدقيقة الواحدة والستين؛ في حين خطف المهاجم الإنجليزي الشاب جادون شانشو النقاط الثلاث لصالح "أسود الفيستفال" بعد تسجيله الهدف الثاني خلال الدقيقة الرابعة والسبعين.

وشارك المغربيان أشرف حكيمي من جانب دورتموند وأمين حارث رفقة شالكه بشكل أساسي في المباراة القوية والمثيرة، بينما قرر دومنيكو توديسكو الاحتفاظ بورقة حمزة منديل ضمن دكة البدلاء، قبل أن يقدم على إشراكه في الدقيقة السابعة والثلاثين من زمن الشوط الأول.

وعاد السويسري لوسيان فافر، مدرب دورتموند، إلى الاعتماد على خدمات اشرف حكيمي كظهير أيسر، بينما أقحم زميله بيستشيك في الجهة اليمنى. وقدم النجم المغربي الشاب مباراة جيدة هجوميا ودفاعيا، وتمكن من إمتاع الجماهير الحاضرة بخمس مراوغات ناجحة، كما سدد كرة قوية تجاه المرمى، واستعاد ثلاث كرات عن طريق الدحرجة، وأوقف هجمة مرتدة، ونال بطاقة صفراء في الدقيقة الثالثة والستين، وحصل على تقييم 7.2 كأحد نجوم المباراة بعد خوضه تسعين دقيقة.

وقدم أمين حارث، بدوره، عطاء متميزا في متوسط ميدان فريقه، وتألق بدوره بخمس مراوغات ناجحة، وتسديدة مؤطرة نحو الشباك، كما ارتكبت ضده ثلاثة أخطاء، وربح نزالين فرديين أمام لاعبي الخصم، واستعاد ثلاث كرات وحصل على تقييم 6.8.

ودفع توديسكو، مدرب شالكه، بحمزة منديل خلال الدقيقة السابعة والثلاثين مكان اللاعب غويدو بورغيستالر، من أجل تحصين الدفاع ومنع أجنحة دورتموند من تمرير الكرات العرضية. ومع دخول منديل عرفت المباراة وجود 3 لاعبين مغاربة في قمة الجولة في الدوري الألماني. وبعد نهاية اللقاء حصل الظهير منديل على تقييم 6.2 نقطة.

وعقب هذا الفوز تمكن دورتموند من تحقيق فوزه الخامس على التوالي والحادي عشر هذا الموسم، مقابل ثلاثة تعادلات، وبسجل خال من الهزائم، رافعا رصيده إلى النقطة السادسة والثلاثين بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه بايرن، الذي صعد مؤقتا إلى مركز الوصيف، بينما تجمد رصيد شالكه عند النقطة الرابعة عشرة في المركز الثالث عشر.