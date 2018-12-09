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الرئيسية | رياضة | النقاط تمنح الملاكم محمد ربيعي ثامن انتصار في المسار الاحترافي

النقاط تمنح الملاكم محمد ربيعي ثامن انتصار في المسار الاحترافي

النقاط تمنح الملاكم محمد ربيعي ثامن انتصار في المسار الاحترافي
هسبورت ـ عمر الشرايبي*
الأحد 09 دجنبر 2018 - 11:00

يواصل الملاكم المغربي محمد ربيعي مسيرته الاحترافية دون هزائم بعد تحقيقه الانتصار الثامن، متغلبا على منافسه ألكسندر زورافسكي، بطل كازاخستان، بالنقاط.

النصر الجديد لربيعي أتى في قصر المؤتمرات "مارسيل سيردان"، بفرنسا، على هامش النزال الرئيسي لنيل حزام بطولة العالم "WBA" بين البطلين ميشيل سورو وغريغ فوانديتي.

ربيعي فرض إيقاعه على الجولات الثمان للنزال، حيث بسط سيطرته فوق الحلبة أمام منافسه الكزخستاني المخضرم، صاحب 13 انتصارا في مبارياته الاحترافية.

وأضاف ربيعي زورافسكي إلى لائحة ضحاياه الآخذة في الاتساع منذ أن ولج البطل المغربي عالم الملاكمة الاحترافية، في 11 مارس من السنة الماضية، بمواجهة في العاصمة التشيكية براغ.

صاحب برونزية "ريو 2016" يؤكد، من خلال توالي الانتصارات، ما تنبأ به نقاد رياضيون ومتابعون لعالم الملاكمة الاحترافية من تألق لربيعي، حيث بات البطل المغربي يحتل، قبل مواجهة ألكسندر زورافسكي، المرتبة 74عالميا.

ويسير البطل ربيعي بثبات صوب البروز في التصنيف العالمي لوزن أقل من 69 كيلوغراما بـ"الفن النبيل"، حيث يتطلع إلى دخول "TOP10" بتخطي ملاكمين مرموقين يتفوقون عليه في الترتيب العام، قبل الوصول إلى مرحلة المنافسة على أحزمة البطولات العالمية الأربع المعروفة.

تجدر الإشارة إلى أن محمد ربيعي استهل مساره الاحترافي بتغلّبه بالضربة القاضية على الهنغاري لازلو كوفاتش، في 11 مارس من السنة الماضية في العاصمة التشيكية براغ، ثم تغلّب بالنقاط على البلجيكي جون بيير هابيمانا، في النزال الذي احتضنته "إرفورت" الألمانية يوم 22 أبريل الماضي، قبل أن يسقط خصمه الجورجي تيمور أبولادزي وينتصر في نزاله الأخير بـ"الضربة التقنية القاضية" أمام المجري لازلو سيزلاي في فرنسا.

وفي مارس الماضي عاد الملاكم المغربي ليهزم المجري غويسيبيلاوري في مدينة مارسيليا، ثم تفوق على البرازيلي أندريسون كلايتون في 15 شتنبر الماضي، بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا، قبل أن يسقط النمساوي كينيسي فيتش بـ"K.O" الشهر الماضي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - جمال.ع الأحد 09 دجنبر 2018 - 11:05
مبروك بالتوفيق دائما لاسد الاطلس ولما لا المرتبة الاولى عالميا انشاء الله...
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2 - يا سلام على بلاد المغرب الأحد 09 دجنبر 2018 - 11:06
الملاكم محمد ربيعي ومحمد صيفي ومحمد خريفي ومحمد شتوي يزرع و يحصد الألقاب في جميع الفصول بدون استثناء ما شاء الله انه سيصدرها إلى جميع بقاع العالم يا سلام يا سلام على بلاد المغرب
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3 - الله معاك الأحد 09 دجنبر 2018 - 11:23
بالتوفيق دائما للبطل المغربي محمد ربيعي. الحمد لله أن هناك شموع تضيء سماء المغرب مثل ربيعي و آخرون ولو على قلتهم في هذا الزمن الرديء الذي لا فضل للحكومة ولا للدولة على أي أحد فيه. الفضل لله وحده.. في الوقت الذي تقتل فيه الحكومة الشعب المغربي بسياستها الفاشلة العمياء و التافهة لا زال ولله الحمد الأمل في طاقات الشعب المغربي المنهك بإلغلاء و سياسة القتل البطيء. شكرا لابطالنا والخزي والعار لسياسيينا التافهين.
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4 - شوقي الأحد 09 دجنبر 2018 - 11:29
بالتوفيق والنجاح إنشاء الله لبطلنا الربيعي ليرفع راية وطننا في المحافل الدولية
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