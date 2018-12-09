النقاط تمنح الملاكم محمد ربيعي ثامن انتصار في المسار الاحترافي

هسبورت ـ عمر الشرايبي*

يواصل الملاكم المغربي محمد ربيعي مسيرته الاحترافية دون هزائم بعد تحقيقه الانتصار الثامن، متغلبا على منافسه ألكسندر زورافسكي، بطل كازاخستان، بالنقاط.

النصر الجديد لربيعي أتى في قصر المؤتمرات "مارسيل سيردان"، بفرنسا، على هامش النزال الرئيسي لنيل حزام بطولة العالم "WBA" بين البطلين ميشيل سورو وغريغ فوانديتي.

ربيعي فرض إيقاعه على الجولات الثمان للنزال، حيث بسط سيطرته فوق الحلبة أمام منافسه الكزخستاني المخضرم، صاحب 13 انتصارا في مبارياته الاحترافية.

وأضاف ربيعي زورافسكي إلى لائحة ضحاياه الآخذة في الاتساع منذ أن ولج البطل المغربي عالم الملاكمة الاحترافية، في 11 مارس من السنة الماضية، بمواجهة في العاصمة التشيكية براغ.

صاحب برونزية "ريو 2016" يؤكد، من خلال توالي الانتصارات، ما تنبأ به نقاد رياضيون ومتابعون لعالم الملاكمة الاحترافية من تألق لربيعي، حيث بات البطل المغربي يحتل، قبل مواجهة ألكسندر زورافسكي، المرتبة 74عالميا.

ويسير البطل ربيعي بثبات صوب البروز في التصنيف العالمي لوزن أقل من 69 كيلوغراما بـ"الفن النبيل"، حيث يتطلع إلى دخول "TOP10" بتخطي ملاكمين مرموقين يتفوقون عليه في الترتيب العام، قبل الوصول إلى مرحلة المنافسة على أحزمة البطولات العالمية الأربع المعروفة.

تجدر الإشارة إلى أن محمد ربيعي استهل مساره الاحترافي بتغلّبه بالضربة القاضية على الهنغاري لازلو كوفاتش، في 11 مارس من السنة الماضية في العاصمة التشيكية براغ، ثم تغلّب بالنقاط على البلجيكي جون بيير هابيمانا، في النزال الذي احتضنته "إرفورت" الألمانية يوم 22 أبريل الماضي، قبل أن يسقط خصمه الجورجي تيمور أبولادزي وينتصر في نزاله الأخير بـ"الضربة التقنية القاضية" أمام المجري لازلو سيزلاي في فرنسا.

وفي مارس الماضي عاد الملاكم المغربي ليهزم المجري غويسيبيلاوري في مدينة مارسيليا، ثم تفوق على البرازيلي أندريسون كلايتون في 15 شتنبر الماضي، بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا، قبل أن يسقط النمساوي كينيسي فيتش بـ"K.O" الشهر الماضي.

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