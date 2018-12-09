رياضيات يشتكين من الاستغلال الجنسي في أفغانستان

هسبريس - رويترز

قال متحدث باسم المدعي العام في أفغانستان، اليوم الأحد، إن المدعي العام قرر إيقاف رئيس الاتحاد الأفغاني لكرة القدم، ومسؤولين آخرين، في إطار تحقيق في مزاعم تعرض لاعبات في منتخب كرة القدم النسائية للاستغلال الجنسي.

وأمر الرئيس أشرف غني بفتح تحقيق بعدما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأسبوع الماضي، عن شخصيات كبرى على صلة بفريق كرة القدم النسائية زعمهم أن عددا من اللاعبات تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل مسؤولين في الاتحاد الأفغاني لكرة القدم.

وقال جمشيد رسولي، المتحدث باسم المدعي العام، إنه جرى إيقاف المسؤولين بعد توصية من فريق التحقيق في هذه الواقعة.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية فقد تعرضت اللاعبات للاستغلال الجنسي داخل مقر اتحاد كرة القدم بأفغانستان، وداخل معسكر للتدريب في الأردن في فبراير الماضي، ووصف الرئيس الأفغاني هذه المزاعم بأنها "صادمة وغير مقبولة لكل الأفغان".

وقال مسؤول أفغاني إنه تقرر إيقاف رئيس اتحاد كرة القدم، أكرم الدين كريم، وخمسة مسؤولين آخرين .. لكنه أضاف أن التحقيق لا يزال جاريا لكشف مزيد من التفاصيل، بينما لم يرد ممثلون لرئيس الاتحاد على اتصالات هاتفية ورسائل نصية للتعليق.

وأصدر الاتحاد الأفغاني لكرة القدم بيانا قال فيه إن "تلك المزاعم لا أساس لها"، مضيفا أنه "يتعاون بشكل كامل مع التحقيق".