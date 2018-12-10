نادي الرجاء يتشبث بمشاركة جمهور الجديدة حزنه

هسبريس من الدار البيضاء

طالب مسؤولو الرجاء البيضاوي من الاتحاد العربي لكرة القدم الوقوف دقيقة حداد قبل المواجهة القادمة ضد الاسماعيلي، في كأس زايد للأندية البطلة، المقررة غدا الثلاثاء.

يأتي ذلك عقب وفاة مشجعين لفريق الدفاع الحسني الجديدي أثر حاث سير عقب مباراة فريقهم أمام الوداد، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الدوري الاحترافي.

ولقي خمسة مشجعين لفريق الدفاع الحسني الجديدي مصرعهم، فيما أصيب عدد أخر، في حادث سير عند مدخل مدينة الجديدة أثناء العودة من الدار البيضاء.