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الرئيسية | رياضة | بنصديق ينال "بطولة غلوري" قبل ملاقاة بدر هاري

بنصديق ينال "بطولة غلوري" قبل ملاقاة بدر هاري

بنصديق ينال "بطولة غلوري" قبل ملاقاة بدر هاري
هسبورت - محمد فنڭار*
الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:20

توج جمال بنصديق، البطل المغربي في رياضة "الكيك بوكسينغ"، بلقب "غلوري 62" التي نظمت بقاعة "روتردام أهوي" في هولندا.

وبدأت سلسلة انتصارات بنصديق بالإطاحة بخصمه الأسترالي جونيور طافا بالضربة القاضية، في ربع نهائي البطولة المقامة على شكل دوري مصغر يجمع بين أقوى الملاكمين، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا للإطاحة بخصمه.

وواجه البطل المغربي في نصف النهاية البرازيلي غوتو إينوسنت، حيث تمكن من الانتصار عليه بالنقاط، قبل أن يطيح بالروماني بينجامان أديغبويي بالضربة القاضية، مرة أخرى، ليتوج نفسه بطلا لهذه البطولة في منافسات الوزن الثقيل.

ويرتقب أن يواجه بنصديق البطل المغربي بدر هاري في منافسات "الغلوري"، حيث كشفت تقارير إعلامية هولندية أن هاري قبل تحدي مواطنه؛ ومن المرتقب أن تجرى المواجهة العام المقبل في الأراضي المنخفضة.

واستفز بنصديق، في تصريح لوسائل الإعلام، بدر هاري حين قال: "قمت بتحدي بدر في وقت سابق، والآن هو من تحداني .. أقبل تحديه وأنا جاهز لمواجهته .. أنا البطل الوحيد، فهو ضعيف جداً للمشاركة في هذه البطولة".

وفي رصيد البطل المغربي في رياضة "الكيك بوكسينغ" 34 انتصارا من أصل 43 مواجهة، منها 27 ضربة قاضية، وخسر 8 مرات، منها أربع بالضربة القاضية، في انتظار انتصار جديد يضيفه إلى خزينته بعد سلسلة من الهزائم المتتالية في المرحلة الماضية.

وانتصر بنصديق في نزاله الأخير ضمن أمسية "الغلوري 59" في العاصمة الهولندية "أمستردام"، في شتنبر الماضي، على حساب البطل الهولندي أنجيلو مارشال بالضربة القاضية، وأهدى فوزه لمواطنه عبد الحق نوري، لاعب فريق "أياكس أمستردام"، الذي لا يزال في غيبوبة منذ السنة الماضية بسبب إصابته في خلايا المخ، حيث دخل الحلبة مرتديا قميصه؛ فيما ذكره عند نهاية النزال وتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى الميادين قريبا.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - المهاجر الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:33
شخصيا لا أريد أن يلتقي مغاربة في هدا النوع من القتال ...وبدر هاري لم يريد عندما كان في قمة لياقته البدنية أن يقابل أي مغربي آخر ....لكن جمال هو من تجرأ وطلب منه اللقاء وأحرج بدر هاري أمام وسائل الإعلام وما كان لبدر إلا أن يقبل ...وقال له نحن الاتنين نقاتل من أجر هاته الراية. ..بدر هاري رغم ما قيل عنه ...يبقى سيد الحلبة وسيد هاته الرياضة وارفع له القبعة في أعماله الخيرية مع الفقراء بالمغرب ....أتمنى حضا موفقا لبدر رغم انتي أحب جمال كدلك ...لكني أريد بدر لكي يتمكن من لقاء ريكو ...اللدي يسمونه الهولنديين بقاهر المغاربة
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2 - محب الرياضة الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:46
تابعت هذه المسابقة منذ البداية حتى النهاية وكم كان بنصديق رائعا واعطى كل منافسيه دروسا في القتالية والتقنيات العالية، شخصيا اظن ان بنصديق حاليا أحسن من الوحش الهولندي ريكو واما بدر هاري من الأحسن عليه الاعتزال تماما فمستواه نزل كثيرا وسينهزم بلا شك امام بنصديق.
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