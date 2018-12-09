بنصديق ينال "بطولة غلوري" قبل ملاقاة بدر هاري

هسبورت - محمد فنڭار*

توج جمال بنصديق، البطل المغربي في رياضة "الكيك بوكسينغ"، بلقب "غلوري 62" التي نظمت بقاعة "روتردام أهوي" في هولندا.

وبدأت سلسلة انتصارات بنصديق بالإطاحة بخصمه الأسترالي جونيور طافا بالضربة القاضية، في ربع نهائي البطولة المقامة على شكل دوري مصغر يجمع بين أقوى الملاكمين، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا للإطاحة بخصمه.

وواجه البطل المغربي في نصف النهاية البرازيلي غوتو إينوسنت، حيث تمكن من الانتصار عليه بالنقاط، قبل أن يطيح بالروماني بينجامان أديغبويي بالضربة القاضية، مرة أخرى، ليتوج نفسه بطلا لهذه البطولة في منافسات الوزن الثقيل.

ويرتقب أن يواجه بنصديق البطل المغربي بدر هاري في منافسات "الغلوري"، حيث كشفت تقارير إعلامية هولندية أن هاري قبل تحدي مواطنه؛ ومن المرتقب أن تجرى المواجهة العام المقبل في الأراضي المنخفضة.

واستفز بنصديق، في تصريح لوسائل الإعلام، بدر هاري حين قال: "قمت بتحدي بدر في وقت سابق، والآن هو من تحداني .. أقبل تحديه وأنا جاهز لمواجهته .. أنا البطل الوحيد، فهو ضعيف جداً للمشاركة في هذه البطولة".

وفي رصيد البطل المغربي في رياضة "الكيك بوكسينغ" 34 انتصارا من أصل 43 مواجهة، منها 27 ضربة قاضية، وخسر 8 مرات، منها أربع بالضربة القاضية، في انتظار انتصار جديد يضيفه إلى خزينته بعد سلسلة من الهزائم المتتالية في المرحلة الماضية.

وانتصر بنصديق في نزاله الأخير ضمن أمسية "الغلوري 59" في العاصمة الهولندية "أمستردام"، في شتنبر الماضي، على حساب البطل الهولندي أنجيلو مارشال بالضربة القاضية، وأهدى فوزه لمواطنه عبد الحق نوري، لاعب فريق "أياكس أمستردام"، الذي لا يزال في غيبوبة منذ السنة الماضية بسبب إصابته في خلايا المخ، حيث دخل الحلبة مرتديا قميصه؛ فيما ذكره عند نهاية النزال وتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى الميادين قريبا.