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كُتّاب وآراء
نزهة بدوان تنال "جائزة الثقافة الرياضية المجتمعية"
فازت نزهة بدوان، البطلة العالمية السابقة لألعاب القوى ورئيسة الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، بجائزة "الثقافة الرياضية للمسؤولية المجتمعية" التي منحها إياها الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.
و يأتي تتويج البطلة نزهة بدوان بهذه الجائزة، التي تسلمتها في دبي، "تقديرا لأدوارها وإسهاماتها في تعميم الممارسة الرياضية وقيمها المبنية على التضامن والتسامح والتعايش".
كما تم اختيار بدوان لنيل هذه الجائزة السنوية في نسختها الأولى "تقديرا لدورها الفعال في تسخير الرياضة لخدمة المجتمع وإطلاق مبادرات إنسانية لصالح المرضي ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع".
وعلاوة على نزهة بدوان، بطلة العالم مرتين في 400م حواجز سنتي 1997 في أثينا و2001 في إدمونتون، وحاملة برونزية الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000، والبطلة العربية الأكثر تتويجا من خلال 30 ميدالية ذهبية ونيف، تم تكريم ثلاث شخصيات عربية أخرى.