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الرئيسية | رياضة | الهلالي عضوا في اتحاد الاتحادات العربية الرياضية‎

الهلالي عضوا في اتحاد الاتحادات العربية الرياضية‎

الهلالي عضوا في اتحاد الاتحادات العربية الرياضية‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 07:50

تم تعيين إدريس الهلالي، رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط والجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، عضوا ضمن المكتب التنفيذي لاتحاد الاتحادات العربية الرياضية الذي يرأسه الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز، رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

وقد تم ذلك خلال اجتماع مؤتمر رؤساء الاتحادات الرياضية ، المبرمج ضمن أشغال المؤتمر السنوي للاتحادات الرياضية العربية الذي يشرف عليه اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وتستضيفه مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة إلى غاية 10 دجنبر الجاري.

هذه الهيئة التنفيذية تضم أيضا كلا من اللواء أحمد ناصر من المملكة العربية السعودية، واللواء اسماعيل الجرجاوي من دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخة حياة آل خليفة من مملكة البحرين، كنواب للرئيس، وباسل الشاعر من المملكة الأردنية الهاشمية، وطه الكشري من سلطنة عمان، ومصطفى الكيكشي من دولة ليبيا، وعماد البناني من جمهورية مصر العربية، إضافة إلى رئيس اتحاد الأولمبياد الخاص بالجمهورية التونسية، كأعضاء ضمن الهيئة التنفيذية لاتحاد الاتحادات العربية الرياضية.

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