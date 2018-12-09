نادي يوسفية برشيد ينهزم بهدفين أمام اتحاد طنجة

هسبريس - و.م.ع

انهزم فريق يوسفية برشيد أمام ضيفه اتحاد طنجة بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية الملعب البلدي ببرشيد، برسم منافسات الدورة الـ11 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول لكرة القدم.

وسجل هدفي فريق اتحاد طنجة اللاعب المهدي النغمي، في الدقيقتين 62 و 68 (ض.ج)، فيما وقع هدف فريق يوسفية برشيد اللاعب زكرياء فاتي في الدقيقة 56 من ضربة جزاء.

وظل فريق يوسفية برشد عقب هذه الهزيمة، وهي الرابعة له في الموسم والثانية على التوالي، مقابل أربعة انتصارات وتعادلين، في المركز الثاني بمجموع 14 نقطة.

أما فريق اتحاد طنجة، الذي حقق فوزه الثاني في الموسم بعد الأول في الدورة السادسة خارج ميدانه على حسنية أكادير، فقد ارتقى إلى المركز السادس برصيد 13 نقطة .