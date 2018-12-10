عصبة "تنين العرب" تشكل فريقا بجهة بني ملال

صالح الخزاعي من خريبكة

نظمت العصبة الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة لرياضة "تنين العرب" والفنون الدفاعية، بمركز "خريبكة سكيلز"، تدريبا لانتقاء الفريق الذي سيمثلها في التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية القادمة.

وأوضح عادل ورديش، رئيس العصبة الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة لرياضة "تنين العرب" والفنون الدفاعية، أن "التدريب شكل مناسبة لإعطاء الفرصة لجميع المشاركين من أجل التعريف بهذا النوع من الرياضات بالجهة".

وواصل ورديش تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية مشيرا إلى أن "التدريب عرف مشاركة عدد من الجمعيات القادمة من مختلف مدن ومراكز جهة بني ملال خنيفرة".

وأضاف المتحدث أن "عدد المشاركين في التظاهرة بلغ 96، وأشرفت لجنة تقنية على عمليتي التدريب والانتقاء، تشكلت من المدرّبين عبد الهادي الهران وزاهيد المعطي وشكيب عبد الغني ونبيل السعيدي وبوشتى بوابي، بتأطير من رئيس العصبة الجهوية".