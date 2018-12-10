لوف: مانويل نوير سيظل الحارس الأول حتى 2020

هسبريس ـ مُتابعة

قال يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، إن مانويل نوير سيظل الحارس الأساسي حتى مع استمرار التغييرات في "المانشافت".

وأوضح لوف، في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، "إذا كان مانويل في لياقته فسيجري اعتباره على أنه رقم واحد حتى 2020".

وفي الوقت نفسه، أوضح لوف أن مارك اندريه تير شتيغن (26 عاما)، منافس نوير والمحترف في برشلونة، سيحصل على فرص للمشاركة في العام الجديد.

يذكر أن لوف لا يرغب في إثارة صراع صريح بين نوير (32 عاما) وشتيغن على حراسة مرمى المنتخب الألماني الأول لكرة القدم.

وقال لوف: "لا أريد أن أثير هذا الأمر علانية لأنني لا أريد أن أقلل من أداء مارك، فقد كانت لديه بعض المشاكل في البداية، لكنه الآن واحد من أفضل حراس العالم".

ويخوض "المانشافت"، الحائز على بطولة كأس العالم أربع مرات، في مارس 2019 الموسم الجديد من دوري الأمم الأوروبي وتصفيات كأس أوروبا للأمم.