24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1813:2516:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فن التأمل: مستوى الممارسة (5.00)

  2. عاصمة النخيل تحتضن "حُزم التحسينات بالطيران" (5.00)

  3. انقلاب سيارة يصرع شابا نواحي ابن أحمد (5.00)

  4. الجمهور السعودي ينبهر بأداء وقتالية أمرابط (5.00)

  5. الدخيل: الساكنة في الصحراء لا تنتظرُ الطّرق والعمارات و"الكريمات" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الموت يسبق "دعم الرجاء" إلى بيت عثمان حضار

الموت يسبق "دعم الرجاء" إلى بيت عثمان حضار

الموت يسبق "دعم الرجاء" إلى بيت عثمان حضار
أوعنا بلعيد
الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:00

علمت هسبريس أن الشاب عثمان حضار (19 سنة)، المساند لفريق الرجاء الرياضي، انتقل إلى جوار ربه اليوم الأحد، بعد معاناة شديدة مع مرض السرطان الذي هزم بدنه، ليسلم الروح إلى باريها في ريعان شبابه.

وأكد مصدر هسبريس أن لاعبي الرجاء ساهموا بمبلغ مالي من أجل مساعدة الشاب على تجاوز محنته ومرضه، لكنهم فوجئوا بخبر وفاته قبل أن يسلم المبلغ له أو لأحد أفراد أسرته؛ ما خلف حزنا وألما وحسرة في نفوسهم ووسط كل من يعرفون الفقيد ومن تعاطفوا معه وتأثروا بمعاناته.

وأضاف المصدر أن عددا من أنصار الرجاء الرياضي اجتمعوا أمام منزل الراحل عثمان، بحر هذا الأسبوع، ورددوا الأهازيج وقرعوا الطبول وهتفوا باسمه من أجل تقديم الدعم المعنوي له، معتبرا ما حدث قد يكون أثر نفسيا على الراحل المعروف بحبه وعشقه للنسور الخضر.

وكان عثمان يعاني من مرض السرطان، ويعيش وضعية صعبة ومزرية دفعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تبني قضيته والترويج لها من أجل البحث عن سبل كفيلة بغية مساعدته ماديا ومعنويا؛ ما دفع لاعبي فريق الرجاء الرياضي إلى تقديم الدعم المعنوي له عبر فيديو مصور يوم الجمعة الماضي قبل مواجهة فريق الفتح الرياضي ضمن مجريات البطولة الاحترافية.

وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحملة دعائية من أجل مساعدة الراحل عثمان، القاطن بحي الصدري بمدينة الدار البيضاء، على تجاوز محنته بعد انتشار مقطع فيديو، دمعت له عيون كل من شاهده، ظهر فيه وهو يصرخ باكيا من شدة الألم بسبب المرض الذي ألزمه الفراش، ويدعو ربه أن يخفف عنه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - khalid الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:08
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
84
2 - عبد الحق الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:11
اللهم ألهم دويه الصبر والسلوان وآجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها إنك ياربي على كل شيء قدير وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والله المستعان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
72
3 - ريفي الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:11
رحم الله عثمان و أسكنه فسيح جناته...قلوبنا مع الرجاء البيضاوي الشقيق و عائلة الراحل عثمان بالإضافة إلى أصدقائه...أخوكم من الحسيمة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
4 - Peace الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:15
انا لله و انا اليه راجعون. الله ارحم الراحمين, رحمه الله و اسكنه فسيح جناته و الهم ذويه الصبر و السلوان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
5 - sami الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:15
اللهم ارحمه ورزق دويه الصبر والسلوان إن لله وان اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
6 - سميرة الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:16
قرأت الخبر ببالغ الاسى والحزن لكنها ارادة الله ان قال لشيء كن فيكون.اللهم اجعل كل الم من الامه مغفرة لذنوبه واسكنه حياة افضل من هذه واجعله مسكنه الجنة ان شاء الله.انها رسالة لكل غافل وغافبة عن لقاء ربه.انا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
7 - عادل الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:21
الله رحمو وصبر الميمة ديالو إنَّا لله وإنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
8 - papillon الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:21
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهلها الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
9 - مصطفى01 الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:23
ان لله وان اليه راجعون .اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وارزق عائلته الصبر و السلوان ا ن شاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
10 - جمال من سلا الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:24
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه وارزق اهله الصبر والسلوان اللهم أسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
11 - تعليق الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:24
إنا لله وإنا إليه راجعون لعل هدا المرض يكون طهور له من الذنون ويستفيق ضمير الغافلين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
12 - الرجوع إلى الله الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:26
هذه حال الدنيا صحة مرض سرور حزن غنى فقر ابتسامة عبوس قوة ضعف وووووووو
اللهم ارحمه رحمة واسعه واجعل مثواه الجنة وألحقه بالشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
13 - أمازيغي رجاوي الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:27
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله تعازينا لراحل ولدويه ولفريق الرجاء ولكل المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
14 - حسن الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:29
رحم الله الفقيد وادخله فسيح جنته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
15 - أختكم في الله الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:29
إن لله وإن إليه راجعون. الله يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته ويرزق للاهله الصبر والثبات في مصابهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
16 - حسيمي من هولندا الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:33
رحمة الله عليه و أسكنه فسيح جنانه. اللهم الطف بأهله و ارزقهم الصبر و السلوان.
تحياتنا الكبييييييرة و الكبيييييرة جدا لفريق الرجاء البيضاوي و تحية أخرى لا تقل حرارة لجمهوره على الإلتفاتة الإنسانية للفقيد و عائلته.
اللهم أدم علينا نعمة الإسلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
17 - بوجيدي الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:34
رحماك الله يابني،ماذا أقول غير غفر الله لك ومتعك برضاه وجعل مرضك مغفرة لك، 19 سنة مرت كمرور السحاب ونسأله أن يغفر لك يوم الحساب...إنا لله وإنا إليه راجعون...نحن له حامدون شاكرون صابرون مومنون موقنون طالبون راجون و مستغفرون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
18 - ودادي الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:36
إنا للله وإنا إليه راجعون
المرجو من السادة القراء ، عدم نسيان الدعاء للمرحوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
19 - الصبر ايا امي الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:38
ان لله وان اليه راجعون الله يرحم ووسع عليه قبره واجعله قبره رياضا من رياض الجنة واغسل خطاياه بالثلج والبرد كما غسلت الثوب الابيض من الدنس اللهم اسكنه فسيح جناته اميين يارب العالمين
اللهم صبر اهله وقويهم يارب العالمين انك سميع مجيب الدعوات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
20 - ADAM الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:41
اللهم إرحمه و هون عليه عند السؤال و ألهم أهله الصبر و السلوان و اتمنى من أدارة الفريق الأخضر إلتفاتة لعاىلة هدا المشجع و كدا من طرف الجمهور في المقابلة المقبلة الحاصول في متل هده الحالات التراب سترة الدايم الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
21 - med الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:43
انا لله وانا البه راجعون الله يرحموا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
22 - امينة الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:44
انا لله وان اليه راجعون يارب اجعل متواه الجنة وثبته عند السؤال واسكنه فاسح جنانك وارزق اهله واحبته الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
23 - loulou الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:48
الله يرحم ايرزق اهل الصبر ان شاء الله مقام في الجنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
24 - عبدالإله الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:52
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمو ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.