الموت يسبق "دعم الرجاء" إلى بيت عثمان حضار

أوعنا بلعيد

علمت هسبريس أن الشاب عثمان حضار (19 سنة)، المساند لفريق الرجاء الرياضي، انتقل إلى جوار ربه اليوم الأحد، بعد معاناة شديدة مع مرض السرطان الذي هزم بدنه، ليسلم الروح إلى باريها في ريعان شبابه.

وأكد مصدر هسبريس أن لاعبي الرجاء ساهموا بمبلغ مالي من أجل مساعدة الشاب على تجاوز محنته ومرضه، لكنهم فوجئوا بخبر وفاته قبل أن يسلم المبلغ له أو لأحد أفراد أسرته؛ ما خلف حزنا وألما وحسرة في نفوسهم ووسط كل من يعرفون الفقيد ومن تعاطفوا معه وتأثروا بمعاناته.

وأضاف المصدر أن عددا من أنصار الرجاء الرياضي اجتمعوا أمام منزل الراحل عثمان، بحر هذا الأسبوع، ورددوا الأهازيج وقرعوا الطبول وهتفوا باسمه من أجل تقديم الدعم المعنوي له، معتبرا ما حدث قد يكون أثر نفسيا على الراحل المعروف بحبه وعشقه للنسور الخضر.

وكان عثمان يعاني من مرض السرطان، ويعيش وضعية صعبة ومزرية دفعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تبني قضيته والترويج لها من أجل البحث عن سبل كفيلة بغية مساعدته ماديا ومعنويا؛ ما دفع لاعبي فريق الرجاء الرياضي إلى تقديم الدعم المعنوي له عبر فيديو مصور يوم الجمعة الماضي قبل مواجهة فريق الفتح الرياضي ضمن مجريات البطولة الاحترافية.

وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحملة دعائية من أجل مساعدة الراحل عثمان، القاطن بحي الصدري بمدينة الدار البيضاء، على تجاوز محنته بعد انتشار مقطع فيديو، دمعت له عيون كل من شاهده، ظهر فيه وهو يصرخ باكيا من شدة الألم بسبب المرض الذي ألزمه الفراش، ويدعو ربه أن يخفف عنه.