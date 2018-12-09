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الرئيسية | رياضة | النصر للحسنية والوداد البيضاوي بالدوري الاحترافي

النصر للحسنية والوداد البيضاوي بالدوري الاحترافي

النصر للحسنية والوداد البيضاوي بالدوري الاحترافي
هسبريس من الرباط
الأحد 09 دجنبر 2018 - 19:40

فاز فريق الوداد البيضاوي بميدانه على الجيش الملكي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم منافسات الدورة11 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول لكرة القدم.

وسجل هدف الفوز للفريق الأحمر وليد الكرتي في الدقيقة 44، لينتزع الوداد صدارة الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى 17 نقطة، مناصفة مع حسنية أكادير الذي تفوق اليوم خارج ميدانه على سريع وادي زم بهدف للاشيء، وبفارق نقطة واحدة عن أولمبيك آسفي الذي لم يستغل فرصة استقباله بميدانه وتعادل مع أولمبيك خريبكة بهدف لمثله.

بالمقابل مني الجيش الملكي، الذي انفصل مؤخرا عن مدربه امحمد فاخر، بالهزيمة الخامسة هذا الموسم مقابل انتصارين وثلاثة تعادلات، وتأزمت وضعيته في أسفل الترتيب، بعد أن توقف رصيده عند تسع نقاط إلى جانب الرجاء البيضاوي الذي يتوفر على خمس مباريات ناقصة.

وفاز فريق حسنية أكادير خارج ميدانه على سريع وادي زم بهدف للاشيء على أرضية الملعب البلدي بوادي زم، برسم منافسات الدورة نفسها من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب تامر صيام في الدقيقة 48، وارتقى النادي السوسي عقب هذا الفوز ، وهو الخامس له في الموسم مقابل تعادلين وهزيمتين ، إلى المركز الأول بمجموع 17 نقطة إلى جانب فريق الوداد البيضاوي، فيما ظل فريق سريع وادي زم، الذي اكتفى بخمس نقاط من أصل 18 ممكنة في الدورات الست الأخيرة ، بخمس تعادلات متتالية وهزيمة، في المركز السادس برصيد 13 نقطة؛ جمعها من فوزين وسبعة تعادلات وهزيمتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - القلعة الحمراء الأحد 09 دجنبر 2018 - 20:00
كنت اتمنى أن يلتقي الوداد و الجيش وهي في أحسن أحوالها و بدون مشاكل .على العموم مبروك لسيد البطولة و عودة موفقة للعساكر و ديما وداد و حظ موفق اليوم لريفر بلايت
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2 - ahmed الأحد 09 دجنبر 2018 - 20:02
يجب علي الوداد استعادة مكانته الطبيعية بحسم اللقب رقم 20 والعودة بقوة للمنافسة علي كأس رابطة الابطال الافريقية.
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3 - Ziryab الأحد 09 دجنبر 2018 - 20:04
كرة القدم القدم أصبحت صناعة رياضية متطورة. لهذا وضعية الفرق المغربية يجب أن تتغير لتصبح أكثر احترافية. و تتحول لشركات بالحصص، أو في ملكية مستثمرين قادرين على توفير الشروط المادية و التنظيمية و الرقابية، لكي تصبح هذه الفرق مربحة و لا تحتاج لدعم الدولة. بل تساهم في خزينة الدولة من خلال الضرائب على الدخل. و قد تستطيع حتى بناء ملاعبها من مالها الخاص كما هو الشأن للأندية الإسبانية.
و هذا الوضع الإحترافي لا يناسب الجيش الملكي الذي يخضع لتدبير مؤسسة عمومية وهي الجيش. و بالتالي من الأفضل تغيير وضعية الفريق ليصبح شركة مستقلة مع تغيير الإسم إلى النادي الملكي أو كلوب ريال أو روايال. و قد سبق لعدة فرق أوروبية عريقة أن غيرت إسمها و وضعها القانوني من أجل تطوير آدائها و صورتها التسويقية.
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4 - ودادي 19 الأحد 09 دجنبر 2018 - 20:06
مبروك لوداد الأمة الفوز وتصدر الترتيب وان شاء الله مزيدا من الانتصارات لتحقيق البطولة 20 والنجمة التانية ،ومرة أخرى تحية كبيرة لملوك المدرجات.وحظ سعيد للزعيم في باقي المقابلات .والتذكير فقط فالجيش الملكي لم يفز على الوداد مند سنة 2013 لما احتل الزعيم الرتبة التانية في نفس السنة وخطفت منه البطولة وأهديت لصالح الرجاء،والكل يعلم القصة من اولها الى اخرها.ومرة أخرى ديما وداد...انشري يا هسبريس وشكرا....
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5 - Moroccan and prlud الأحد 09 دجنبر 2018 - 20:07
أظن أن الوداد لازالت لديه مباريات ناقصة. اليس كذلك؟
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