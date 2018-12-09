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كُتّاب وآراء
النصر للحسنية والوداد البيضاوي بالدوري الاحترافي
فاز فريق الوداد البيضاوي بميدانه على الجيش الملكي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم منافسات الدورة11 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول لكرة القدم.
وسجل هدف الفوز للفريق الأحمر وليد الكرتي في الدقيقة 44، لينتزع الوداد صدارة الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى 17 نقطة، مناصفة مع حسنية أكادير الذي تفوق اليوم خارج ميدانه على سريع وادي زم بهدف للاشيء، وبفارق نقطة واحدة عن أولمبيك آسفي الذي لم يستغل فرصة استقباله بميدانه وتعادل مع أولمبيك خريبكة بهدف لمثله.
بالمقابل مني الجيش الملكي، الذي انفصل مؤخرا عن مدربه امحمد فاخر، بالهزيمة الخامسة هذا الموسم مقابل انتصارين وثلاثة تعادلات، وتأزمت وضعيته في أسفل الترتيب، بعد أن توقف رصيده عند تسع نقاط إلى جانب الرجاء البيضاوي الذي يتوفر على خمس مباريات ناقصة.
وفاز فريق حسنية أكادير خارج ميدانه على سريع وادي زم بهدف للاشيء على أرضية الملعب البلدي بوادي زم، برسم منافسات الدورة نفسها من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول لكرة القدم.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب تامر صيام في الدقيقة 48، وارتقى النادي السوسي عقب هذا الفوز ، وهو الخامس له في الموسم مقابل تعادلين وهزيمتين ، إلى المركز الأول بمجموع 17 نقطة إلى جانب فريق الوداد البيضاوي، فيما ظل فريق سريع وادي زم، الذي اكتفى بخمس نقاط من أصل 18 ممكنة في الدورات الست الأخيرة ، بخمس تعادلات متتالية وهزيمة، في المركز السادس برصيد 13 نقطة؛ جمعها من فوزين وسبعة تعادلات وهزيمتين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
و هذا الوضع الإحترافي لا يناسب الجيش الملكي الذي يخضع لتدبير مؤسسة عمومية وهي الجيش. و بالتالي من الأفضل تغيير وضعية الفريق ليصبح شركة مستقلة مع تغيير الإسم إلى النادي الملكي أو كلوب ريال أو روايال. و قد سبق لعدة فرق أوروبية عريقة أن غيرت إسمها و وضعها القانوني من أجل تطوير آدائها و صورتها التسويقية.