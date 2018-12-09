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الرئيسية | رياضة | "ريفر بليت" يهزم "بوكا جونيورز" وينال "كوبا ليبرتادوريس" بمدريد

"ريفر بليت" يهزم "بوكا جونيورز" وينال "كوبا ليبرتادوريس" بمدريد

"ريفر بليت" يهزم "بوكا جونيورز" وينال "كوبا ليبرتادوريس" بمدريد
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 09 دجنبر 2018 - 23:07

توج فريق ريفر بليت بلقب بطولة كأس "كوبا ليبرتادوريس" عقب فوزه على بوكا جونيورز، بحصة 3-1، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، في إياب الدور النهائي بالبطولة والذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو بإسبانيا.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 ـ 1، حيث تقدم داريو بينديتو لبوكا جونيورز في الدقيقة 44، وتعادل ريفر بليت بهدف سجله لوكاس براتو في الدقيقة 68.

وفي الشوط الإضافي الثاني سجل خوان فيرناندو كوينتيرو الهدف الثاني لريفر بليت، في الدقيقة 109، وأضاف غونزالو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من المواجهة.

وشهدت المباراة طرد لاعب بوكا جونيورز ويلمار باريوس، في الدقيقة 92، بينما كانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب بوكا جونيورز في 11 نونبر الماضي، انتهت بالتعادل 2 ـ 2.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد البطولة القارية الخاصة بأندية أمريكا الجنوبية صعود العملاقين الأرجنتينيين إلى اللقاء النهائي.

وكان مقررا أن تقام هذه المباراة يوم 24 نونبر الماضي على ملعب "مونومينتال"، معقل ريفر بليت، لكن تم تأجيلها أكثر من مرة بعد أن قامت مجموعة من مشجعي الفريق صاحب الضيافة بشن هجوم على الحافلة التي كانت تقل فريق بوكا جونيورز إلى ملعب المباراة ، وتعرض العديد من اللاعبين للإصابات منها إصابات خطيرة.

وبهذا الفوز تأهل فريق ريفر بليت إلى كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات، حيث يستهل مبارياته في البطولة يوم 18 دجنبر الجاري من الدور قبل النهائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Rbati الأحد 09 دجنبر 2018 - 23:19
شاهدنا كرة القدم الحقيقة. مثابرة، قتال، مهارة، فن، خطط، سرعة، التحامات، دراما، مخاطرة،... كل شيئ. كل شيئ.
نهائي القرن فعلا.
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2 - haamid الأحد 09 دجنبر 2018 - 23:20
.كنت أتمنى أن يفوز البوكا فريق الفقراء. .و لكن الريفر أفضل للأمانة.
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3 - معقد الأحد 09 دجنبر 2018 - 23:24
واخيرا النهاية دليل على تخلف دول العالم الثالث التي تتقاتل جماهيرها فيما بينها
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