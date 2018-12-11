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الرئيسية | رياضة | الرجاء يخوض "سوبر إفريقيا" ضدّ الترجي بالدوحة

الرجاء يخوض "سوبر إفريقيا" ضدّ الترجي بالدوحة

الرجاء يخوض "سوبر إفريقيا" ضدّ الترجي بالدوحة
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 01:05

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشكل رسمي، أن تجرى مباراة كأس "السوبر" الإفريقية المنتظر أن تجمع بين فريقي الرجاء الرياضي المغربي والترجي الرياضي التونسي في الدوحة، العاصمة القطرية.

وأعلن مسؤولو فريق الترجي التونسي باستغراب أن الاتحاد الإفريقي قرر نقل مباراة فريقهم أمام الرجاء الرياضي إلى قطر، فيما أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم أنه تلقى خطابا من "الكاف"، مساء الأحد، يعلمه فيه بأنه تقرر رسميا إجراء مباراة "السوبر" في البلد الخليجي سالف الذكر.

وستجرى القمة المغاربية بين الرجاء الرياضي، حامل اللقب في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية، والترجي الرياضي، بطل مسابقة دوري الأبطال الإفريقية، يوم الخامس من يناير من العام المقبل.

وأقدم الاتحاد الإفريقي للعبة، في خطوة غير مسبوقة، على نقل مباراة كأس "السوبر الإفريقية" خارج ملعب الفريق المتوج بلقب دوري الأبطال الإفريقية، وهو القرار الذي أبدت إدارة الفريق التونسي اعتراضها عليه، قبل أن يحسم الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة الإفريقية في هوية الملعب والمكان والوقت الذي ستجرى فيه المواجهة.

واضطر "الكاف" إلى تأجيل المباراة بسبب التزام فريق الترجي التونسي بخوض مسابقة كأس العالم للأندية، المزمع تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 22 من شهر دجنبر الجاري في دولة الإمارات.

يشار إلى أن فريق الترجي يمكنه اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية إن هو قرر التصعيد مع "الكاف"، وارتأى عدم الإذعان لقراره التنفيذي.

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