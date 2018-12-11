محسن بوهلال يشرف على "العساكر" بشكل مؤقت

أوعنا بلعيد

كشف مصدر موثوق لهسبريس أن إدارة الجيش الملكي لكرة القدم قررت إسناد مهمة الإشراف على قيادة الفريق مؤقتا إلى الدولي السابق محسن بوهلال، إلى أن يتم التعاقد مع مدرب جديد يخلف محمد فاخر المستقيل من منصبه.

وأوضح المصدر ذاته أن الإدارة العسكرية قررت الاستنجاد بخدمات حفيظ عبد الصادق، مساعد محمد فاخر، من أجل قيادة الجيش في قمة الجولة الحادي عشرة من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي، التي جرت فوق أرضية مركب محمد الخامس وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، بعد رفض المدرب بوهلال تولي المهمة.

وأنهى مسؤولو الجيش ارتباطهم بعبد الصادق ومصطفى الشاذلي، مساعدي فاخر، مباشرة بعد نهاية مباراة الكلاسيكو أمام الوداد الرياضي، على أن يتولى بوهلال المهمة التي سبق أن تقلدها الموسم المنصرم بعد رحيل عبد الرزاق خيري عن الإدارة التقنية للفريق العسكري.

وأضاف المصدر أن المكتب المسير لفريق الجيش لن يستعجل أمر تعيين المدرب الجديد خلفا لفاخر، ويفضل التروي ودراسة الوضع جيدا والاستعانة بخدمات بوهلال خلال الفترة الانتقالية الحالية، قبل الإعلان عن اسم المدرب الجديد الذي من المرجح أن يكون أجنبيا.