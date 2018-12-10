القديوي ينفي فَسْخ العقد مع نادي الجيش الملكي

هسبورت - آمال لكعيدا*

نَفَى يوسف القديوي، لاعب الجيش الملكي، الأخبار التي تم تداولها في الأيام القليلة الماضية، والتي تحدّثت عن فسخ العقد الذي يربطه بفريقه "الزعيم"، مؤكدا أن ذلك ليس له أي أساس من الصحة.

وقال القديوي، في تصريح خص به "هسبورت"، إنه مازال مرتبطا بفريقه، الجيش الملكي، مرجحا أن يعود للتداريب هذا الأسبوع تمهيدا للعودة إلى تشكيلة الفريق، بعد غياب دام منذ أزيد من شهر.

ويُنتظر أن تعين إدارة نادي الجيش الملكي، خلال الأيام القليلة المقبلة، مدربا جديدا، خلفا لمحمد فاخر، الذي انفصل عن الفريق بالتراضي، بعد فشله في وقف نزيف النقاط فضلا عن تبعات القضية التي تم تفجيرها في التسجيل الصوتي الذي تضمَّن اتّهامات من يوسف القديوي له، علما أن الأخير أكد أن لا علاقة له بالتسجيل معتبرا إياه "مفبركا".

ومازال الشارع الرياضي المغربي ينتظر نتائج التحقيقات التي تقوم بها إدارة النادي، بإشراف من محمد حرمو، رئيس الفريق، علما أن جماهير النادي تضغط لإعلانها الخوف من إقبار القضية، بعد الانفصال عن فاخر، كما تصر على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كَشَفَ مصدر موثوق لجريدة "هسبورت" أن إدارة الجيش الملكي لكرة القدم، قررت إسناد مهمة الإشراف على قيادة الفريق مؤقتا إلى الدولي السابق محسن بوهلال، حيث سيشرف على تداريب "العساكر" خلال فترتهم الانتقالية إلى أن يتم التعاقد مع مدرب جديد يخلف محمد فاخر، المستقيل من منصبه.

وأَوْضَح المصدر ذاته، أن الإدارة العسكرية قرَّرت الاستنجاد بخدمات حفيظ عبد الصادق، مساعد محمد فاخر، من أجل قيادة الجيش في قمة الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي، بعد رفض المدرب بوهلال تولي مسؤولية الإشراف عليها، والتي انتهت بفوز الفريق "الأحمر" بهدف نظيف خلال المواجهة التي جرت فوق أرضية مركب محمد الخامس.

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