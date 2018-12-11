نادي الترجي يتمسك بموَاجهة الرجاء في "رادس"

هسبورت - آمال لكعيدا*

جددت إدارة نادي الترجي التونسي، رفضها إجراء مباراة السوبر المرتقبة بين الترجي والرجاء البيضاوي، فبراير المقبل، بعيداً عن معقل الفريق، بملعب رادس، مشيرةً في بيان توضيحي لها، أن الفريق متشبث باحتضان "السوبر الإفريقي في ملعبه".

وأوضحت إدارة الفريق التونسي أنه " أنه لم تصل إلى إدارة النادي أي مراسلة رسمية في هذا الصدد في شأن إقامة كأس السوبر الإفريقي في الدوحة، كما أنه لم يصدر عن مسؤوليه أي تصريح لأي وسيلة إعلام أجنبية كانت أو تونسية في هذا الصدد".

ومن جهة ثانية، قال أحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في تصريح مقتضب لـ"هسبورت"، إنه سبق وأخبر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وكذا وديع الجري، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، هاتفياً، بإمكانية نقل السوبر الإفريقي إلى الدوحة، عوض رادس.

ويطرح التساؤل عن الطريقة التي تدبر بها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم هذا الملف، قبل شهرين من موعد المواجهة، خاصةً أن الاكتفاء بالإخبار الهاتفي لرئيسي الاتحادين المغربي والتونسي، استفز أكثر موقف مسؤولي الترجي، الذين اعتبروا أنهم المعنيون بالمباراة أكثر من اتحاد الكرة.

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