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كُتّاب وآراء
نادي الترجي يتمسك بموَاجهة الرجاء في "رادس"
جددت إدارة نادي الترجي التونسي، رفضها إجراء مباراة السوبر المرتقبة بين الترجي والرجاء البيضاوي، فبراير المقبل، بعيداً عن معقل الفريق، بملعب رادس، مشيرةً في بيان توضيحي لها، أن الفريق متشبث باحتضان "السوبر الإفريقي في ملعبه".
وأوضحت إدارة الفريق التونسي أنه " أنه لم تصل إلى إدارة النادي أي مراسلة رسمية في هذا الصدد في شأن إقامة كأس السوبر الإفريقي في الدوحة، كما أنه لم يصدر عن مسؤوليه أي تصريح لأي وسيلة إعلام أجنبية كانت أو تونسية في هذا الصدد".
ومن جهة ثانية، قال أحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في تصريح مقتضب لـ"هسبورت"، إنه سبق وأخبر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وكذا وديع الجري، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، هاتفياً، بإمكانية نقل السوبر الإفريقي إلى الدوحة، عوض رادس.
ويطرح التساؤل عن الطريقة التي تدبر بها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم هذا الملف، قبل شهرين من موعد المواجهة، خاصةً أن الاكتفاء بالإخبار الهاتفي لرئيسي الاتحادين المغربي والتونسي، استفز أكثر موقف مسؤولي الترجي، الذين اعتبروا أنهم المعنيون بالمباراة أكثر من اتحاد الكرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
ولذلك نتمنى أن يكون هذا الكأس فيه ذهابا وإيابا.
وفي الأخير أين ما لعبت الرجاء معهم فستفوز بإذن الله
ولنا في نهاية القرن العشرين خير دليل R.C.A
والله أنتم العدو اللدود الدي من مستجيلات الإنهزام معه سيكون لنا معكم جساب رياضي بأننا نحن الأبطال بفوزنا على البطل الغشاش.
لان الترجي فريق قوي هذا الموسم. و الرجاء لديها نقط ضعف إذا فطن اليها الخصم ستكون النتيجة لصالحهم.
الان نعرف ماذا ينتظرنا في تونس. ويجب ان نكون مستعدين.
ديما رجا