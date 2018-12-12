صحافة هولندا تشيد بدعم زياش لوفاء الدريوش

أوعنا بلعيد

أشادت وسائل الإعلام الهولندية بالمبادرة الإنسانية التي قام بها الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب أجاكس أمستردام، عندما ساهم بمبلغ مالي مهم من أجل إنقاذ فريق الوفاء الرياضي الدريوش، الممارس بقسم الهواة، من الإفلاس.

وقال موقع "Soccernews" الهولندي إن حكيم زياش رغم أنه رأى النور بدولة هولندا وترعرع بها، فإنه اختار تمثيل منتخب أسود الأطلس والدفاع عن ألوانه، ولم يكتف بذلك وبدأ يفعل أشياء أكثر من أجل بلده وأبناء وطنه.

وكتب المصدر الإعلامي: "لقد أظهر حكيم زياش أنه يملك قلبا كبيرا من خلال دعمه ماديا لنادٍ من منطقة الريف في شمال المغرب، وقد تبرع بـ 50.000 درهم لنادي الوفاء الرياضي الدريوش الممارس بقسم الهواة، الذي كان يعاني من مشاكل مالية لبعض الوقت وطلب المساعدة من لاعب وسط ميدان أياكس أمستردام".

وأضاف المصدر ذاته أن عددا من الرياضيين قاموا كذلك بدعم النادي المفلس ماديا، من بينهم الملاكم عزيز قلاح، للمساعدة على إنقاذ الفريق الناضوري من الإفلاس عن طريق ضخ السيولة المالية في حسابه البنكي حتى يتمكن من تدبير شؤونه وتسديد ما بذمته.

وقد استعاد تين هاج، مدرب أجاكس أمستردام، خدمات لاعبه حكيم زياش، بعد تعافيه من الإصابة، وأصبح بإمكانه الاعتماد على خدماته خلال المباراة القوية التي ستجمعه بالعملاق البفاري بايرن ميونيخ ضمن مجريات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال، التي ستجرى يوم غد الأربعاء فوق أرضية ملعب "يوهان كرويف أرينا".

وتمكن أجاكس من حجز بطاقة العبور رسميا إلى الدور الموالي بعد غياب دام ثلاث عشرة سنة، قبل أن يقوده المدرب تين باخ رفقة مجموعة من اللاعبين الموهوبين، يتقدمهم المغربيان حكيم زياش ونصير مزراوي، إلى عبور دور المجموعات ضمن مجموعة ضمت كذلك بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي وأيك أثينا اليوناني.