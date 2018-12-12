"دورتموند" يبارك جائزة جديدة لأشرف حكيمي

أوعنا بلعيد

حصد الدولي المغربي أشرف حكيمي (20 سنة)، لاعب بوروسيا دورتموند لكرة القدم، ثمار تألقه خلال الموسم الحالي، وتمكن من التتويج بجائزة أفضل لاعب واعد عن شهر نونبر الماضي للمرة الثانية على التوالي.

وفاز المدافع المغربي الشاب حكيمي، الذي استقدمه دورتموند على سبيل الإعارة من ناديه ريال مدريد، بالجائزة الفردية المرموقة، بعد تفوقه على المهاجم البلجيكي دودي لوكيباكيو (21 سنة)، لاعب فورتونا ديسلدورف، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك بايرن ميونخ، والمهاجم الفرنسي خوان فيليبس ماتيتا (21 سنة)، لاعب ماينز 05.

وعبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، احتفى فريق دورتموند بلاعبه أشرف حكيمي، وقدم خالص تهانيه للمدافع المتألق رفقة أسود الفيستفال خلال الموسم الحالي في مسابقة البوندسليغا.

وخاض حكيمي ثلاث مباريات في مسابقة الدوري خلال شهر نونبر، حيث اعتمد السويسري لوسيان فافر، مدرب الفريق، على خدماته بشكل أساسي في المواجهات الثلاث التي حقق خلالها دورتموند العلامة الكاملة.

وتمكن النجم المغربي الشاب من العودة بالفوز رفقة ناديه بهدف نظيف من ملعب "فوكسفاجن أرينا"، معقل فولسبورغ، ضمن الأسبوع العاشر، من توقيع المهاجم ماركو ريوس، ولم يكن حال بايرن ميونيخ أفضل عندما سقط في كلاسيكو الكرة الألمانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب "سيغنال ايدونا بارك" برسم الجولة 11.

وواصل حكيمي تألقه بقميص دورتموند، وتمكن من تحقيق الفوز رفقة زملائه بهدفين مقابل هدف أمام ماينز بملعب "أوبيل أرينا" برسم الجولة الثانية عشرة بالبوندسليغا.

ويستعد حكيمي، رفقة مجموعة لوسيان فافر، لمواجهة فريق موناكو الفرنسي، اليوم الثلاثاء، برسم مسابقة دوري الأبطال الأوروبية عن المجموعة الأولى ضمن مجريات الجولة السادسة الأخيرة عن دور المجموعات، التي سيحتضنها ملعب "لويس الثاني" بالإمارة الفرنسية.

يشار إلى أن دورتموند ضمن تأهله إلى الدور الموالي؛ إذ يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، بفارق نقطتين خلف المتصدر اتليتكو مدريد، فيما تفصله عن كلوب بروج البلجيكي، المحتل للمركز الثالث، خمس نقاط، بينما يتذيل موناكو ترتيب المجموعة برصيد نقطة يتيمة بعد مرور خمس جولات.