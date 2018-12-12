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الرئيسية | رياضة | هل يعود تعرابت إلى اللعب في الدوري الإنجليزي؟

هل يعود تعرابت إلى اللعب في الدوري الإنجليزي؟

هل يعود تعرابت إلى اللعب في الدوري الإنجليزي؟
أوعنا بلعيد
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 11:50

أصبح الدولي المغربي عادل تعرابت قريبا من مغادرة ناديه بنفيكا البرتغالي خلال المركاتو الشتوي المقبل، بعدما أبدت أندية إنجليزية عدة تمارس بالقسم الأول رغبتها بالاستفادة من خدمات اللاعب الموهوب الذي ضيع ما يزخر به من إمكانات فنية وتقنية لعدم انضباطه خلال مسيرته الاحترافية.

وقالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية إن عادل تعرابت تلقى عروضا احترافية عديدة من أندية الدوري الإنجليزي التي تمارس بالقسم الأول "تشامبيونشيب"، ترغب في تعزيز صفوفها والاستفادة من خدمات النجم المغربي وخبرته الطويلة.

وأضاف المصدر ذاته أن إدارة بنفيكا مصممة على تسريح اللاعب تعرابت بسبب راتبه الشهري المقدر بـ 193 مليون سنتيم، حسب العقد المتفق عليه بين الطرفين، كما أنه بات خارج حسابات مدربه روي فيتوريا، ولم يلعب أي دقيقة إلى الأن خلال مسابقة الدوري البرتغالي.

تعرابت بدوره تحذوه رغبة كبيرة في تغيير الأجواء والبحث عن آفاق جديدة، لا سيما أنه أصبح مهمشا من قبل مدربه الذي يفضل عدم الاعتماد على خدماته، فيما يرغب النجم المغربي الموهوب، البالغ من العمر 29 سنة، في استعادة بريقه وإعادة اكتشاف نفسه.

وسبق لتعرابت أن لعب لثمانية مواسم بالدوري الإنجليزي خاض خلالها ثلاث تجارب رفقة كل من توتنهام هوتسبير، وكوينز بارك رينجرز، وفولهام، فيما يستمر عقده مع بنفيكا البرتغالي إلى موسم 2020.

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