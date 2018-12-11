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كُتّاب وآراء
تمزق عضلي يبعد كريم الأحمدي عن الملاعب
سيحرم الكرواتي سلافين بيليتش، مدرب فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، من خدمات لاعبه المغربي كريم الأحمدي لمدة ثلاثة أسابيع، بعد الإصابة التي ألمت به.
وأعلن الطاقم الطبي لفريق اتحاد جدة أن الأحمدي سيغيب عن الفريق لمدة ثلاثة أسابيع بعد تأكد إصابته بتمزق في عضلات الفخذ؛ ما سيحتم عليه الخلود للراحة من أجل شفائه قبل العودة إلى مداعبة الساحرة المستديرة.
وستزداد متاعب المدرب الكرواتي بيليتش بعد إصابة كريم الأحمدي، لا سيما أن الفريق يعيش وضعا كارثيا بسبب تذبذب النتائج والأداء المخيب الذي يقدمه فوق البساط الأخضر؛ إذ لم يتمكن من تحقيق الانتصار إلى الأن في مسابقة الدوري السعودي الممتاز رغم مرور 12 جولة.
وعزز اتحاد جدة صفوفه خلال المركاتو الصيفي الماضي بضمه لكريم الأحمدي (33 سنة)، وبات من ركائز الفريق الأساسية بعد أن شارك في ثلاث عشرة مباراة بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد وساهم بتمريرة أسيست، فيما حصل على أربع بطاقات صفراء تعرض بسببها للإيقاف لمباراة واحدة.
وتعول جماهير النادي السعودي على فكر المدرب وحسن تدبيره للمواجهات وعلى تضافر جهود اللاعبين من أجل انتشال الفريق من وضعيته الكارثية؛ إذ يقبع في المركز الأخير بعد أن حصد ثلاث نقاط فقط، من ثلاثة تعادلات وتسع هزائم، في 12 جولة من دوري المحترفين.