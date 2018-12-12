مرابط يحصد ثمار تألقه في "ديربي الرياض"

أوعنا بلعيد

توج الدولي المغربي نور الدين مرابط، لاعب فريق النصر السعودي لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي الممتاز عن الجولة الثانية عشرة، حاصدا بهذا التتويج ثمار جهده وتألقه أمام جاره الهلال بديربي الرياض الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بملعب جامعة الملك سعود.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن المهاجم المغربي نور الدين مرابط اختير كأفضل لاعب في الدوري السعودي الاحترافي عن الجولة الثانية عشرة، نتيجة مجهوده الكبير وأدائه اللافت بديربي الرياض، بعد أن أسهم بتمريرتي أسيست ليقود فريقه إلى تحقيق التعادل بهدفين لمثلهما أمام الهلال، بعدما كان متأخرا في النتيجة بهدفين نظيفين.

واستحوذ نادي النصر على جوائز الأسبوع الثاني عشر، بعد أن فاز مدربه المؤقت البرتغالي هيلدر كريستوفاو بجائزة أفضل مدرب عقب تعادله بملعب مضيفه الهلال؛ فيما حصل جمهور الهلال على جائزة أفضل جمهور عن الجولة نفسها.

وبعد فوزه بالجائزة، احتفى فريق النصر بلاعبه مرابط، ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يبارك فيها لمهاجم الأسود حصوله على الجائزة المرموقة؛ وهي الخطوة ذاتها التي قام بها مع مدربه البرتغالي هيلدر كريستوفاو.