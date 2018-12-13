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كُتّاب وآراء
ريال مدريد يتفاوض على ضم المغربي إبراهيم دياز
كشفت تقارير اخبارية أن نادي ريال مدريد الإسباني يتفاوض حاليا على ضم لاعب الوسط الإسباني الشاب إبراهيم دياز، من مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الشتوية القادم.
وذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية أن الريال يرغب في استغلال رغبة اللاعب الشاب، صاحب الـ19 عاما، في خوض مزيد من الدقائق للتعاقد مع دياز، اللاعب المهاري الذي يعد من أغلى لاعبي "السيتيزنس" الصغار قيمة.
وسيكون من حق دياز، الذي يلعب لمنتخب إسبانيا تحت 21 عاما، التفاوض بشكل حر مع أندية خارج إنجلترا في بداية العام الجديد، حيث سينتهي عقده مع الفريق الذي يدربه بيب غوارديولا في يونيو 2019.
وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد كشفت أن الريال سيقدم عرضا للتعاقد لستة مواسم مع دياز، مع راتب يصل إلى حوالي 3.5 ملايين يورو سنويا.
وتبلغ القيمة السوقية للاعب، المولود في مالقة وينحدر من أصول مغربية، 5 ملايين يورو لكن الريال قدم عرضا بـ10 ملايين يورو للتعاقد معه، خاصة في ظل رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي، أيضا، في الحصول على خدماته.