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الرئيسية | رياضة | موراتا يلوذ ببرشلونة للخلاص من جحيم تشيلسي

موراتا يلوذ ببرشلونة للخلاص من جحيم تشيلسي

موراتا يلوذ ببرشلونة للخلاص من جحيم تشيلسي
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 13 دجنبر 2018 - 02:20

كشفت تقارير إعلامية أن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، عرض خدماته على نادي برشلونة بعد أن ضاق ذرعا بوضعه الحالي في إنجلترا.

وقالت صحيفة "ماركا" أن المهاجم، الذي ترعرع كلاعب يافع بين صفوف ناشئي ريال مدريد، لا يشعر بالسعادة مع تشيلسي الذي انتقل إليه مقابل 65 مليون يورو، وأنه يسعى إلى الانتقال إلى برشلونة للرحيل عن النادي اللندني.

وذكر المصدر نفسه أن برشلونة تلقى هذا العرض بترحيب كبير، وأن بعض مسؤولي النادي الكتالوني عقدوا عدة اجتماعات في لندن لمناقشة تفاصيل الصفقة التي قد يتم إبرامها بحلول الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات لا تزال في بدايتها، وأنه لا يمكن التكهن بالمواقف والآراء المستقبلية لكلا الطرفين حول هذا الموضوع.

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