24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. معظم الألمان يعتبرون أنفسهم "مواطنين صالحين" (5.00)

  2. ماكرون والعثماني (5.00)

  3. ماكرون يطفئ نيران "السترات الصفراء" بماء 10 مليارات يورو (5.00)

  4. سرقة عيادات طبية تثير الهلع في مدينة طنجة (5.00)

  5. تقرير يوصي المقاولات المغربية بتحالفات إستراتيجية بالقارة الإفريقية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | جيرارد بيكي يشتري "نادي اندورا" لكرة القدم

جيرارد بيكي يشتري "نادي اندورا" لكرة القدم

جيرارد بيكي يشتري "نادي اندورا" لكرة القدم
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 15:40

كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا أن مدافع نادي برشلونة جيرارد بيكي اشترى نادي "إف سي اندورا" الإسباني بهدف إعداده للمشاركة في المسابقات الرسمية الكبرى.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة "كوزموس" الاستثمارية التي يمتلكها بيكي ستتحمل عبء سداد ديون نادي اندورا؛ الذي سيتم الإعلان عن اسم مدربه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان بيكي قد أعلن، الشهر الماضي في مقابلة مع مجلة "ليكيب" الفرنسية ،أنه سوف يقوم بشراء أحد أندية كرة القدم، كما سيعمل على تنظيم مسابقة جديدة.

اللاعب نفسه له استثمارات ضخمة في رياضة التنس، حيث حصل على الحقوق التجارية لبطولة كأس ديفيز للمنتخبات، ويسعى إلى شراء الحقوق التجارية لبطولة كأس الاتحاد للإناث أيضا.

وتأسس نادي "إف سي اندورا" لكرة القدم عام 1942، ويلعب حاليا في المجموعة الثانية لمسابقة دوري كتالونيا، ويحتل فيها المركز 11 برصيد 17 نقطة، كما يشارك في بطولة كأس ملك إسبانيا ولديه فريق لكرة القدم داخل القاعة.

وتوج "إف سي اندورا" في عام 1994 بلقب بطولة كأس كتالونيا بعد أن أقصى برشلونة في الدور قبل النهائي، وتغلب على فريق "إسبانيول" الكاتالوني في المباراة النهائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.