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كُتّاب وآراء
جيرارد بيكي يشتري "نادي اندورا" لكرة القدم
كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا أن مدافع نادي برشلونة جيرارد بيكي اشترى نادي "إف سي اندورا" الإسباني بهدف إعداده للمشاركة في المسابقات الرسمية الكبرى.
وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة "كوزموس" الاستثمارية التي يمتلكها بيكي ستتحمل عبء سداد ديون نادي اندورا؛ الذي سيتم الإعلان عن اسم مدربه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان بيكي قد أعلن، الشهر الماضي في مقابلة مع مجلة "ليكيب" الفرنسية ،أنه سوف يقوم بشراء أحد أندية كرة القدم، كما سيعمل على تنظيم مسابقة جديدة.
اللاعب نفسه له استثمارات ضخمة في رياضة التنس، حيث حصل على الحقوق التجارية لبطولة كأس ديفيز للمنتخبات، ويسعى إلى شراء الحقوق التجارية لبطولة كأس الاتحاد للإناث أيضا.
وتأسس نادي "إف سي اندورا" لكرة القدم عام 1942، ويلعب حاليا في المجموعة الثانية لمسابقة دوري كتالونيا، ويحتل فيها المركز 11 برصيد 17 نقطة، كما يشارك في بطولة كأس ملك إسبانيا ولديه فريق لكرة القدم داخل القاعة.
وتوج "إف سي اندورا" في عام 1994 بلقب بطولة كأس كتالونيا بعد أن أقصى برشلونة في الدور قبل النهائي، وتغلب على فريق "إسبانيول" الكاتالوني في المباراة النهائية.